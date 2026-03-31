Rescatan a dos montañeros enriscados en una zona de hielo y la niebla en el pico Curavacas en Palencia

Rescate en el pico Curavacas - 112

TRIOLLO (PALENCIA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha auxiliado este lunes a dos montañeros de unos 35 años que se habían quedado enriscados en una vía de escalada en el pico Curavacas cubierta de hielo y con baja visibilidad por la nievla, en el término municipal de Triollo (Palencia).

La operación comenzó tras recibirse una llamada de los propios deportistas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 14.30 horas de este lunes. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias a Europa Press, los montañeros se encontraban inmovilizados en la vía diagonal de la cara este del pico debido a la presencia de hielo y niebla, aunque no precisaban asistencia sanitaria.

El Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, y ha dado aviso a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de la Diputación de Palencia.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, la aeronave dejó a los rescatadores en la zona y se dirigió a Vidrieros, al no poder ejecutar la operación por aire. Uno de los especialistas realizó un descenso de 120 metros de cuerda hasta alcanzar a los varones.

Tras comprobar que se encontraban seguros, iniciaron un ascenso para reunirse con la otra rescatadora y comenzaron el descenso a pie hacia Vidrieros por el Callejo Grande, apoyados por el operador de grúa del helicóptero.

El rescate se prolongó durante más de siete horas y ha finalizado pasada la medianoche, cuando el equipo ha logrado llegar a Vidrieros tras un descenso dificultado por la nieve y la oscuridad.