Rescatan a dos personas indispuestas en parajes de difícil acceso en Navalperal de Tormes y Candeleda, en Ávila - JCYL

ÁVILA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha intervenido este jueves en dos rescates de montaña para auxiliar a sendos varones que se encontraban indispuestos en parajes de difícil acceso de Navalperal de Tormes y Candeleda (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primero de los avisos se ha recibido a las 16.17 horas, cuando una llamada ha solicitado asistencia para un varón de mediana edad que se encontraba indispuesto en el paraje de Los Barrerones, en la senda hacia la Laguna Grande, en Navalperal de Tormes.

El Centro Coordinador de Emergencias ha activado el helicóptero de rescate, que ha realizado un apoyo de patín para facilitar el descenso de los rescatadores.

Tras una primera asistencia sanitaria, el afectado ha sido izado mediante un triángulo de evacuación junto a la rescatadora enfermera y trasladado al helipuerto de Hoyos del Espino, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl le ha evacuado al centro de salud.

Mientras se completaba esta intervención, el 112 ha recibido una nueva llamada en la que se solicitaba un rescate en la Senda de los Pescadores, en Candeleda.

El aviso informaba de que un varón adulto joven sufría lesiones en los pies y dolor torácico y se encontraba junto a otras tres personas a unos tres kilómetros de la localidad, en una zona inaccesible para vehículos.

Una vez finalizada la transferencia del primer paciente, el Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado de nuevo el helicóptero de Protección Civil hacia Candeleda.

Allí, la aeronave ha realizado una maniobra en estacionario para descender mediante grúa a los rescatadores, que han valorado al deportista y le han colocado un triángulo de evacuación para izarle junto a la rescatadora enfermera.

El helicóptero ha trasladado posteriormente al herido hasta El Barco de Ávila, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl le ha evacuado al centro de salud de la localidad.