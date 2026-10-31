Rescatan en helicóptero a dos montañeros enriscados en el pico Arenizas (León)

1130063.1.260.149.20261031180041 El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta socorre a dos montañeros enriscados en el pico Arenizas (León) - JCYL

LEÓN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha dirigido este mediodía el rescate de dos montañeros enriscados en Posada de Valdeón (León), que no han precisado de atención sanitaria.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada procedente del 112 Asturias a las 13.47 horas que informaba de dos montañeros, varón y mujer, que se encontraban ilesos enriscados en la cumbre del pico Arenizas, en Posada de Valdeón (León), justo en el límite entre ambas comunidades autónomas.

Se pone en contacto al 112 Asturias con los técnicos del centro coordiandor de emergencias para ampliar la información, y desde él se activa al Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que ha salido hacia Posada de Valdeón con su equipo de rescate.

Tras acceder al lugar en el que se hallaban ambos montañeros, que no se veían capacitados para descender del pico, se ha realizado una maniobra de grúa para situar a los rescatadores en la cumbre.

Rápidamente, han asegurado a ambos montañeros y les han colocado triángulos de evacuación para ser extraídos del pico con sendas maniobras de grúa corta.

Desde allí, han volado hasta Fuente Dé, donde tenían aparcado su vehículo particular.