Rescatan en helicóptero a una montañera herida en Valle de Losa (Burgos)

BURGOS, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una montañera de 65 años ha sido rescatada en helicóptero tras haber resultado herida al sufrir una caída y lesionarse un brazo mientras se encontraba en las inmediaciones del Alto de la Peñota, en Relloso, en el término municipal burgalés de Valle de Losa, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido a las 12.04 horas una llamada que solicitaba asistencia para la mujer herida, si bien las condiciones meteorológicas impedían realizar el rescate aéreo desde Burgos, por lo que el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta, que se ha activado para coordinar la operación, ha solicitado la colaboración de los medios de emergencias del País Vasco.

Se ha hecho cargo de la intervención el equipo de rescate de Ertzaintza que ha intervenido con su helicóptero, con el que han evacuado a la mujer herida hasta Villasana de Mena para ser atendida de sus lesiones por personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl.