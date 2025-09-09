Rescatan a un hombre herido tras sufrir una caída desde unos seis metros en el embalse de Cervera (Palencia)

PALENCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha resultado herido tras haber sufrido una caída desde unos cinco o seis metros de altura en el embalse de Cervera, en la provincia de Palencia, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18.18 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el hombre, que había caído de espalda y no se podía mover.

El 112 ha trasladado el aviso al Centro Coordinador de Emergencias que ha activado el helicóptero de salvamento de la Junta de Castilla y León.

También ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil, a Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado al lugar una UVI móvil. Finalmente, se ha anulado el helicóptero ya que los bomberos han logrado rescatar al herido.