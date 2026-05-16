Rescatan a un motorista herido tras sufrir un accidente en un camino en Barjas (León) - JCYL

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a un motorista herido de unos 40 años tras sufrir un accidente mientras circulaba con un grupo de motoristas por un camino no asfaltado de difícil acceso entre Villar de Corrales y Corrales, en el término de Barjas (León).

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 14.39 horas en la que solicitaban asistencia para el conductor de una motocicleta tipo enduro que había sufrido una caída mientras circulaba por el mencionado punto, y aunque se encontraba consciente tenía lesiones en la clavícula y la espalda.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se han encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Una vez en la zona del accidente, el helicóptero ha realizado un vuelo estacionario con el que facilitar el descenso, mediante grúa, del equipo de rescate a tierra.

A continuación, los rescatadores han accedido hasta el lugar en que se encuentra el herido, a quien han prestado una primera asistencia antes de colocarle un colchón de vacío y encamillarle para la extracción, que se ha realizado mediante otra maniobra de grúa, junto con la rescatadora enfermera.

Ya con el herido a bordo, el helicóptero de rescate ha volado hasta la localidad de Villafranca del Bierzo, donde aguardaba un helicóptero sanitario de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha trasladado finalmente al motorista al hospital de Ponferrada.