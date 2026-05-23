Rescatan a una senderista herida en Collado Jermoso, en Posada de Valdeón (León)

Rescatan a una senderista herida en una pierna en Collado Jermoso, en Posada de Valdeón (León) - JCYL

LEÓN, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha auxiliado a una senderista de 55 años herida en una pierna tras haber sufrido una caída mientras hacía una ruta a unos dos kilómetros de Collado Jermoso, un lugar inaccesible para vehículos por tierra, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 11.20 horas, que solicitaba asistencia para una persona que ha sufrido una caída en Collado Jermoso.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración, indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y ha enviado recurso a la zona.

Además, ha pasado al alertante con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, localizar la ubicación exacta de los senderistas, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo.

En el lugar, el helicóptero de rescate se ha aproximado lo más posible al lugar y ha apoyado patín para dejar los rescatadores en la zona donde permanece la senderista.

La enfermera rescatadora ha prestado los primeros auxilios al inmovilizar la pierna y colocar un triángulo de evacuación para, posteriormente, ser izada mediante maniobra de grúa doble junto a la rescatadora enfermera, al helicóptero de rescate.

Posteriormente, se ha extraído a la herida hasta el helipuerto del centro de salud de Riaño, donde esperaba el personal sanitario, que la traslada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.