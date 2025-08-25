Rescatan a un trabajador de extinción de incendios tras hacerse daño en las costillas en Velilla (Palencia). - 112 CYL

PALENCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de un peón de cuadrilla de tierra que se había hecho daño en las costillas mientras trabajaba en la extinción de un incendio en una zona próxima a la Cascada de Mazobre, en Velilla del Río Carrión (Palencia).

Según ha informado el 1-1-2 Castilla y León, el rescate ha tenido lugar tras recibir, a las 11.46, la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León una llamaba de la Consejería de Medio Ambiente que informaba de la situación del empleado del operativo de extinción de incendios autonómicos.

El herido se encontraba en una laguna situada a unos 800 metros de la Cascada de Mazobre, una zona inaccesible para vehículos y ubicada en el término municipal de Velilla del Río Carrión, donde se trabaja contra el denominado incendio de Cardaño de Arriba.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha hecho una primera valoración e indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

El 1-1-2 también ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente y ha localizado la ubicación exacta de la víctima, así como ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Además, desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Palencia.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en estacionario y en el lugar, han estabilizado al paciente y realizado su evacuación mediante grúa corta con triángulo de evacuación y acompañado por el rescatador enfermero.

El helicóptero de rescate ha evacuado al herido hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl, donde una UVI móvil ha recogido al herido y lo ha trasladado al centro de salud de Guardo.