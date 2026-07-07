La reserva hídrica del Duero pierde 127 hm3 y se sitúa al 81,3%, diez puntos más que la media de la década

Archivo - Vista del embalse del río Porma, en la provincia de León. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero se sitúa esta semana al 81,3 por ciento de su capacidad total, con un total de 6.184 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados, lo que supone un descenso de 127 hectómetros cúbicos, un 1,7 por ciento con respecto a la semana anterior.

Esta cifra, según datos del Miteco recogidos por Europa Press, se sitúa por debajo del volumen registrado en las mismas fechas del año pasado, cuando la cuenca se encontraba con un mayor volumen, con 6.360 hm3, lo que suponía un 83,6 por ciento del total.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este reporte un total de 6.184 hectómetros de una capacidad total de 7.602 hm3. El porcentaje de agua embalsada esta semana (81,3 por ciento) supera la media de los últimos diez años para este periodo, que se sitúa en 5.404 hectómetros cúbicos, equivalente al 71 por ciento de la capacidad total.

En el conjunto del país, los embalses están al 77,1 por ciento de su capacidad con 43.199 hm3, han perdido seis puntos desde principios de junio (cuando se encontraban al 83,1 por ciento, con 46.593 hectómetros). En la última semana, la reserva hídrica ha perdido 756 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,3 por ciento de su capacidad.

Durante esta semana, las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Mediterránea y muy escasas en la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Girona (Aeropuerto), donde se han recogido 19,3 litros por metro cuadrado (l/m2). A estas alturas del año, la vertiente atlántica se encuentra al 78,2 por ciento con 33.181 hm3 mientras que la mediterránea está al 73,4 por ciento con 10.018 hm3.

En total, hay ocho cuencas por encima del 80 por ciento: las Cuencas internas de Cataluña (88 por ciento); las Cuencas internas del País Vasco (85,7 por ciento); Guadalete-Barbate (83,9 por ciento); el Cantábrico Occidental (82,2 por ciento); el Guadalquivir (81,5 por ciento); el Duero (81,3 por ciento); Tinto, Odiel y Piedras (80,8 por ciento) y el Guadiana (80,4 por ciento).

Por debajo del 80 por ciento están el Miño-Sil (78,4 por ciento); el Ebro (78,2 por ciento); el Cantábrico Oriental (78,1 por ciento); la Cuenca Mediterránea Andaluza (73,7 por ciento); el Tajo (71,4 por ciento); Galicia Costa (67,4 por ciento); el Júcar (63,1 por ciento); y el Segura (58,1 por ciento). De acuerdo con el último boletín de la Conferencia Hidrográfica del Segura, publicado el domingo, la cuenca se encuentra al 58 por ciento con 660 hm3. En comparación, el año pasado estaba al 30 por ciento con 343 hm3.