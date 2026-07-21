La reserva hídrica del Duero pierde 257 hm3 y baja al 75,2% de su capacidad

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero ha bajado hasta el 75,2 por ciento, lo que supone una reducción de 257 hectómetros cúbicos (hm3) y 3,4 puntos respecto a hace una semana, así como una capacidad 4,1 puntos inferior a hace un año, según la estadística difundida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, de acuerdo a la estadística recogida por Europa Press, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 21 de julio de 2026 un total de 5.716 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 6,8 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 68,4 por ciento con 5.149 hm3. Asimismo, supone 4,1 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 79,3 por ciento con 6.031 hm3.

En el total estatal, la reserva hídrica está al 73,4 por ciento de su capacidad total, por lo que los embalses almacenan actualmente 41.110 hm3 de agua, lo que supone una disminución de 1.082 hm3 en la última semana (1,9 puntos menos de capacidad). Pese al descenso, la reserva se encuentra aún 16,7 puntos por encima de la media de hace diez años y 11,6 respecto a hace un año.

Asimismo, hay tres cuencas por encima del 80 por ciento, frente a las cuatro que había hace siete días: las cuencas internas de Cataluña (al 86,1 por ciento); las cuencas internas del País Vasco (al 85,7 por ciento) y Guadalete-Barbate (82,3 por ciento).

Por debajo del 80 por ciento de su capacidad, se encuentran las cuencas del Cantábrico Oriental (75,3 por ciento); Cántabrico Occidental (75,5 por ciento); Miño-Sil (74,2 por ciento); Galicia Costa (65,2 por ciento); Duero (75,2 por ciento); Tajo (67,8 por ciento); Guadiana (78,4 por ciento); Tinto Odiel y Piedras (78,6 por ciento); Cuenca Mediterránea Andaluza (72,3 por ciento); Segura (56,4 por ciento); Júcar (60,8 por ciento); y Ebro (71,5 por ciento).

En la última semana, las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santander con 11,8 mm (11,8 l/m2).