La reserva hídrica de los embalses del Duero baja dos décimas en la última semana y se sitúa en el 87,1%

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica en los embalses de la cuenca del Duero se sitúa esta semana al 87,1% de su capacidad total, lo que supone un descenso de 16 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior, equivalente a una bajada del 0,2%.

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), recogidos por Europa Press, en comparación con las mismas fechas del año pasado, la reserva se encuentra por debajo de los niveles registrados entonces, cuando los embalses estaban al 90,5% de su capacidad.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 28 de abril un total de 6.622 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602 hm3. La situación actual supera la media de los últimos diez años para este periodo, que se sitúa en 5.747 hm3, lo que supone un 75,6% de la capacidad total.

No obstante, el volumen actual es inferior al del año pasado en estas fechas, cuando la cuenca contaba con 6.886 hectómetros cúbicos.