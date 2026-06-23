La reserva hídrica de los embalses del Duero pierde 130 hm3 y se sitúa al 85,3%, por encima de la media de la década

Archivo - Vista del embalse del río Porma, en la provincia de León. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero se sitúa esta semana al 85,3 por ciento de su capacidad total, con un total de 6.484 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados, lo que supone un descenso de 130 hectómetros cúbicos, un 1,7 por ciento con respecto a la semana anterior.

Esta cifra, según datos del Miteco recogidos por Europa Press, se sitúa por debajo del volumen registrado en las mismas fechas del año pasado, cuando la cuenca se encontraba a una mayor capacidad, con 6.746 hm3, lo que suponía un 88,7 por ciento del total.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este reporte un total de 6.484 hectómetros de una capacidad total de 7.602 hm3. El porcentaje de agua embalsada esta semana (85,3 por ciento) supera la media de los últimos diez años para este periodo, que se sitúa en 5.732 hectómetros cúbicos (hm3), equivalente al 74 por ciento de la capacidad total.

La reserva hídrica española, según los datos del Miteco, está al 80,1 por ciento de su capacidad con 44.915 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. En comparación, está 5,8 puntos por encima del año pasado en estas fechas --cuando se encontraba al 74,3 por ciento con 41.678 hm3-- y supera en 18,7 puntos la media de la última década para este punto de junio --cuando estaba al 61,4 por ciento con 34.430 hm3.

Durante la última semana, los embalses han perdido 757 hm3, es decir, el 1,4 por ciento de su capacidad total. Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica --que está al 81 por ciento con 34.359 hm3-- y han sido muy escasas en la vertiente Mediterránea --que se encuentra al 77,3 por ciento con 10.556 hm3--. La máxima se ha producido en Jaén, donde se han registrado 34 litros por metro cuadrado (l/m2).

Hay dos cuencas por encima del 90 por ciento de su capacidad: las Cuencas internas de Cataluña (92,6 por ciento) y las Cuencas internas del País Vasco (90,5 por ciento). A su vez, nueve superan el 80 por ciento: el Cantábrico Occidental (85,9 por ciento), Guadalete-Barbate (85,5 por ciento), el Duero (85,3 por ciento), el Guadalquivir (83,6 por ciento), el Ebro (83,6 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (82,5 por ciento), Miño-Sil (82,3 por ciento), el Guadiana (82,2 por ciento) y el Cantábrico Oriental (80,8 por ciento).

El resto de cuencas superan el 50 por ciento: la Cuenca Mediterránea Andaluza (75,3 por ciento), el Tajo (74,6 por ciento), Galicia Costa (70,8 por ciento), el Júcar (65,1 por ciento) y el Segura (59,1 por ciento).