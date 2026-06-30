La reserva hídrica de los embalses del Duero pierde 173 hm3 y se sitúa al 83%, por encima de la media de la década

Archivo - Vista del embalse del río Porma, en la provincia de León. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero se sitúa esta semana al 83 por ciento de su capacidad total, con un total de 6.311 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados, lo que supone un descenso de 173 hectómetros cúbicos, un 2,3 por ciento con respecto a la semana anterior.

Esta cifra, según datos del Miteco recogidos por Europa Press, se sitúa por debajo del volumen registrado en las mismas fechas del año pasado, cuando la cuenca se encontraba con un mayor volumen, con 6.585 hm3, lo que suponía un 86,6 por ciento del total.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este reporte un total de 6.311 hectómetros de una capacidad total de 7.602 hm3. El porcentaje de agua embalsada esta semana (83 por ciento) supera la media de los últimos diez años para este periodo, que se sitúa en 5.529 hectómetros cúbicos (hm3), equivalente al 72,7 por ciento de la capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica española está al 78,4 por ciento con 43.955 hectómetros cúbicos (hm3), según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En total ha pedido 3.223 hm3, es decir, 5,7 puntos, en cuestión de un mes y medio. Durante los últimos días ha bajado 960 hm3, lo que equivale al 1,7 por ciento de su capacidad total.

En comparación, el año pasado por estas fechas los embalses españoles estaban 5,5 puntos por debajo --cuando estaban al 72,9 por ciento con 40.869 hm3. Además, la media de los últimos diez años para finales de junio era 17,9 puntos menor --cuando se encontraban al 60,5 por ciento con 33.908 hm3.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente atlántica y han sido escasas en la vertiente mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, que ha registrado 39,9 litros por metro cuadrado (l/m2).

En este marco, la vertiente atlántica está al 79,3 por ciento con 33.656 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 75,5 por ciento con 10299 hm3. De acuerdo con Transición Ecológica, hay una cuenca por encima del 90 por ciento: las Cuencas internas de Cataluña (91,3 por ciento).

A su vez, hay nueve que superan el 80 por ciento: las Cuencas internas del País Vasco (85,7 por ciento), Guadalete-Barbate (84,7 por ciento), el Cantábrico Occidental (83,7 por ciento), el Duero (83 por ciento), el Guadalquivir (82,6 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (81,7 por ciento), el Guadiana (81,2 por ciento), el Ebro (80,9 por ciento) y el Cantábrico Oriental (80,8 por ciento).

Por debajo del 80 por ciento se encuentran el Miño-Sil (79,6 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (74,4 por ciento), el Tajo (72,4 por ciento), Galicia Costa (69,3 por ciento), el Júcar (64,2 por ciento) y el Segura (58,5 por ciento). El último boletín de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), publicado este lunes, señala que la cuenca está al 58 por ciento con 665 hm3. El año pasado por estas fechas se encontraba al 31 por ciento con 349 hm3.