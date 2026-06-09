La reserva hídrica de los embalses del Duero pierde 45 hm3 y se sitúa al 88,1%, por encima de la media de la década

Archivo - Vista del embalse del río Porma, en la provincia de León. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero se sitúa esta semana al 88,1 por ciento de su capacidad total, con un total de 6.694 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados, lo que supone un descenso de 45 hectómetros cúbicos (el 0,5% de la capacidad total de los embalses) respecto a la semana anterior.

Esta cifra, según datos del Miteco recogidos por Europa Press, se sitúa por debajo del volumen registrado en las mismas fechas del año pasado, cuando la cuenca se encontraba a una mayor capacidad, con 6.975 hm3, lo que suponía un 91,7 por ciento del total.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este reporte un total de 6.694 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602 hm3. El porcentaje de agua embalsada esta semana (88,1%) supera la media de los últimos diez años para este periodo, que se sitúa en 5.732 hectómetros cúbicos (hm3), equivalente al 75,4% de la capacidad total.

La reserva hídrica española, según los datos del Miteco, está actualmente al 82,4% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.154 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, tras perder 439 hectómetros cúbicos en la última semana (el 0,8% de la capacidad total de los embalses).