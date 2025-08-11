La Residencia Juvenil Doctor Villacián abrirá en septiembre para "facilitar el acceso a estudiantes" del núcleo rural

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva Residencia Juvenil del Centro Doctor Villacián, con 31 plazas, abrirá sus puertas el próximo 9 de septiembre para "facilitar" el acceso a la formación de jóvenes de municipios de menos de 20.000 habitantes.

"Esta residencia es uno de los compromisos que incluimos en el presupuesto de este año, y como es habitual, cumplimos con lo que prometemos", ha destacado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, titular de este nuevo espacio que ha visitado esta mañana acompañado por el diputado delegado de servicio, Alfonso Romo, por la directora del centro, Marta Pérez, y por el arquitecto, Roberto Capdevila.

El nuevo espacio cuenta con 1.263 metros cuadrados distribuidos en 27 habitaciones individuales y 2 dobles, sumando un total de 31 plazas, todas ellas con ducha y lavabo en la habitación, y aseos comunes en el exterior. También se ha acondicionado una habitación adaptada y zonas comunes que incluyen biblioteca, sala de estudio, comedor, sala lúdica, cocina, despensa y una sala de lavandería autoservicio, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

Conrado Íscar ha valorado la apuesta por el diseño intergeneracional del centro, ya que, aunque la residencia cuenta con un acceso y funcionamiento completamente autónomo, se fomentará la interacción con los residentes mayores del propio Doctor Villacián. "Queremos que esta convivencia sea una oportunidad para compartir experiencias y valores entre generaciones", ha señalado.

La puesta en marcha de este nuevo recurso ha supuesto una inversión superior a 300.000 euros, de los cuales 218.526 euros se han destinado a obras de acondicionamiento y 84.449 euros a mobiliario.

El servicio incluye alojamiento y manutención completa (desayuno, comida y cena) por un precio mensual de 390 euros para habitaciones individuales, 335 euros para dobles, y 312 euros para la figura del "colaborador", que participará activamente en la planificación de actividades intergeneracionales.

Además, se ha ampliado el plazo de solicitud de ingreso hasta el 25 de abril de 2026, para permitir que los jóvenes puedan acceder en cualquier momento del curso si cumplen los requisitos.

Con este nuevo recurso, la Diputación de Valladolid "refuerza su compromiso con la juventud rural y con la equidad territorial en el acceso a la educación, apostando por soluciones innovadoras, sostenibles y con un fuerte componente social".