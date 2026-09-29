Se resiste el juicio de los anacardos: suspendido ahora por no comparecer el abogado del presunto estafador

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio de los anacardos acumula ya una nueva suspensión, la tercera, en este caso motivada por la incomparecencia del abogado de Antonio R.J, el apoderado de la mercantil Sistemas Agrorentables S.L. acusado de un delito de estafa presuntamente cometido en junio de 2021 cuando se ofreció a surtir a otra empresa de un total de 16.000 kilos de anacardos por los que percibió de la compradora la cuantía de 62.400 dólares, pese a que luego no entregó la citada mercancía y tampoco devolvió el dinero.

La vista oral estaba previsto que se celebrara este martes en la Audiencia de Valladolid, tras dos suspensiones anteriores, por distintos motivos, registradas el 13 de noviembre de 2025 y el pasado 24 de julio, si bien el tribunal se ha visto obligado de nuevo a posponer el juicio tras esperar más de media hora a que hiciera acto de presencia el abogado del encausado.

Ante la imposibilidad de contactar telefónicamente la Sala con el letrado, algo que también ha tratado de conseguir, sin éxito, su cliente, el magistrado presidente de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha abierto la sesión con el único propósito de decretar la suspensión del juicio y anunciar que la vista quedaba fijada para el próximo día 20 de enero de 2027.

AMENAZA DE ACCIONES PENALES CONTRA EL ABOGADO

El magistrado, en declaraciones recogidas por Europa Press, también ha aprovechado para advertir de que la Sala se pondrá en contacto con el abogado ausente con el fin de darle audiencia al objeto de conocer los motivos de su incomparecencia. "En el supuesto de que sus explicaciones no la justifiquen, se le impondrá la sanción correspondiente", ha aseverado el presidente de la Sección Cuarta, quien, además, ha apuntado que en el supuesto de que el abogado incurra en una nueva incomparecencia no motivada se vería inmerso en un proceso penal.

La acusación pública solicita para el encausado, Antonio R.J, una condena de dos años de prisión y la devolución a la entidad perjudicada, con responsabilidad civil subsidiaria de Sistemas Agrorentables, de los 62.400 dólares no recuperados o su cambio oficial en euros, pena y cuantía que eleva la acusación particular, en representación de la mercantil Derradji S.L. Import Export, con sede en Argelia.

En el juicio se reproducirán hechos registrados en junio de 2021 cuando el acusado, en calidad de apoderado de Sistemas Agrorentables S.L, entonces radicada en Medina del Campo (Valladolid), "simulando una posición de mercado y crédito empresarial no acorde a la realidad", siempre según las acusaciones, convino con otra empresa aprovisionarla con un total de 16.000 kilos de pistachos por un precio de 62.400 dólares a abonar en dos transferencias, cada una de ellas por importe de 31.000 dólares, las cuales fueron efectuadas el 31 de agosto y el 18 de octubre de ese mismo año.

Sin embargo, a partir de entonces el acusado no realizó entrega de la mercancía comprometida ni devolvió las cantidades percibidas, pese a los esfuerzos realizados para ello por la mercantil perjudicada.