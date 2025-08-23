Restablecidas las telecomunicaciones en el Valle de Fornela y Boca de Huérgano (León) afectadas por los incendios

Restablecidas las telecomunicaciones en el Valle de Fornela y Boca de Huérgano afectadas por los incendios de León - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La Subdelegación de Gobierno y las teleoperadoras trabajan para que tanto los medios de extinción como los vecinos puedan comunicarse

LEÓN, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha informado en el Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi provincial, de la completa recuperación del servicio de telecomunicaciones en el Valle de Fornela y en el municipio de Boca de Huérgano, zonas que habían resultado afectadas en los últimos días a consecuencia de los incendios forestales.

En el caso del Valle de Fornela, técnicos de Telefónica pudieron acceder a la zona, en la tarde de este viernes, para llevar a cabo las labores necesarias de reparación y reposición de la línea, en una operación que contó con el acompañamiento y apoyo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los trabajos.

Esta actuación, ha remarcado el representante gubernamental, era "prioritaria" no solo para que los vecinos puedan mantener las comunicaciones sino también para que el equipo de extinción de incendios pueda trabajar de manera óptima y coordinada con la dirección del mismo.

También en Boca de Huérgano, la actuación coordinada de los equipos técnicos permitió restablecer la cobertura y asegurar la conectividad de los vecinos.

Estas operaciones contaron con el apoyo de la Guardia Civil que escoltó en todo momento a los operarios garantizando su seguridad en zonas en las que se pueden producir reproducciones del fuego.

El subdelegado del Gobierno ha seguido la evolución de la situación y ha estado en contacto permanente con los equipos desplegados, impulsando las gestiones necesarias para que las telecomunicaciones quedaran operativas en el menor tiempo posible.

"Sé que están siendo días complicados, y por eso quiero agradecer la paciencia de los vecinos y, por supuesto, el esfuerzo de todos los profesionales que han hecho posible que la comunicación esté hoy plenamente restablecida", ha señalado Alaiz Moretón.

Con esta actuación, ha remarcado, el Gobierno refuerza su compromiso de garantizar la conectividad en el medio rural y en las zonas afectadas por emergencias, facilitando tanto la seguridad ciudadana como la vida cotidiana de los habitantes de los municipios leoneses.