La restauración en la capilla del Cristo del Consuelo de Segovia finalizarán en octurbre tras 230.476 euros de inversión

SEGOVIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La restauración en la capilla del Cristo del Consuelo de Segovia finalizarán el próximo mes de octubre tras una inversión de 230.476 euros, financiados por el Cabildo de la Catedral.

Las obras comenzaron en marzo en este espacio situado en la nave de la epístola, junto a la recientemente restaurada capilla de Santiago Apóstol, tras la instalación del desde la parte superior, en la bóveda de crucería, con la limpieza superficial que proseguirá por los muros, cornisa, portada y el retablo, sucesivamente hasta el nivel inferior.

Una vez finalizada la limpieza de polvo, la intervención continuó en la bóveda, compuesta por claves de motivos vegetales, mediante la fijación y el sentado de los estratos de dorado para evitar que se sigan produciendo pérdidas, la eliminación de sales, limpieza de la superficie pétrea y dorada, reintegración de las lagunas de soporte, relleno de grietas, y la reintegración cromática de las lagunas de dorado.

El retablo barroco del siglo XVII procedente del antiguo Colegio de los Jesuitas de Segovia y presidido por la imagen del Cristo del Consuelo, presentaba un estado de conservación condicionado por la suciedad superficial, manchas provocadas por el humo de velas, además de salpicaduras, y pérdida de la capa pictórica.

El tratamiento tenía como fin eliminar dicha suciedad y la consolidación mecánica del soporte, la limpieza fisicoquímica del dorado y consolidación mecánica del soporte, la limpieza fisicoquímica del dorado y policromía, restauración de las ocho pinturas sobre lienzo y tabla, reintegración cromática y la aplicación de una protección final. A la talla del titular, restaurada en 2016, se le ha sometido a una intervención de conservación, recuerdan desde el Cabildo a través de un comunicado.

La reja que cierra la capilla es una de las dos del conjunto del templo procedente de la antigua catedral, datada en 1508. Confeccionada en metal, de base de hierro, presentaba acumulación de polvo, ennegrecida la superficie por la oxidación de barnices y del propio metal.

Los sepulcros del obispo Diego de Covarrubias y Raimundo de Losana, así como el retablo, no formaban parte originalmente de este espacio, trasladados desde el trascoro a finales del siglo XVIII, lo que posiblemente provocó alteraciones en el desmontaje y montaje.

El proceso de restauración establecido han pasado por asentar y consolidar el soporte pétreo, que en la efigie de Covarrubias se trata de alabastro mientras que la de Raimundo de Losana es de piedra caliza.

La portada, de finales del siglo XV que permite el acceso al claustro desde la capilla, fue aprovechada de la antigua catedral, trasladada piedra a piedra y montada en el espacio actual. Sin duda, esta circunstancia modificó su estado original, y el paso de los siglos ha dado lugar a pérdidas de soporte pétreo, de morteros y de la policromía y dorado, a la vez que acumulación de suciedad y oscurecimiento de las superficies.

El tratamiento en ambos lados de la portada, formada por un notable número de esculturas, comenzó por la limpieza, el estudio de las policromías, eliminación de enlucidos y encalados, para proceder a la consolidación del sustrato, del relleno y nivelación del soporte y la reintegración cromática de las lagunas que ayude a una mejor lectura del conjunto mediante la distinción entre la parte original y la nueva.