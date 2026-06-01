Restauración integral del Museo de Escultura Mateo Hernández de Béjar con 450.000 euros del Plan de Resiliencia. - SUBD. GOBIERNO DE SALAMANCA

SALAMANCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Escultura Mateo Hernández, de Béjar (Salamanca), ha sido objeto de una intervención integral para adecuar sus instalaciones al siglo XXI con un presupuesto que sobrepasa los 450.000 euros (451.579,59).

La subdelegada del Gobierno, Rosa López, junto con el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, representantes de la corporación municipal y técnicos, han visitado en la mañana de este lunes esta intervención, que se encuadra dentro del programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR) de la Unión Europea.

Rosa López ha destacado el esfuerzo del Gobierno de España en esta materia porque estos planes sirven "para adecentar, mejorar muebles municipales, para fortalecer a los ayuntamientos que son las administraciones más cercanas". Al mismo tiempo, ha subrayado el esfuerzo que se ha hecho en esta obra en materia de ahorro energético, cercano al 70 por ciento, "con cero emisiones y la eliminación de barreras para una mayor accesibilidad a la ciudadanía".

El proyecto de intervención se ha centrado en tres tipos de actuaciones, además del mantenimiento del museo, que son, por un lado, las orientadas a la mejora de la eficiencia energética del edificio. Estas actuaciones han permitido sustituir las carpinterías exteriores e incorporar aislamiento térmico en las cámaras de los muros y en la cubierta, tal y como han subrayado desde la subdelegación de Gobierno de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, se ha instalado un nuevo sistema de climatización mediante aerotermia de alta eficiencia energética, complementado con recuperadores de calor, junto con la implantación de una instalación de generación de energía eléctrica mediante energía fotovoltaica. Esto permite alcanzar un consumo energético casi nulo. Estas actuaciones se complementan con la mejora de la eficiencia de la instalación de iluminación.

El segundo tipo de actuaciones se han centrado en la accesibilidad del edificio. Se ha realizado un aseo accesible y se han incorporado elementos de accesibilidad sensorial, garantizando condiciones de accesibilidad universal, mientras que la habitabilidad y seguridad del edificio han centrado el tercer tipo de actuaciones. Los trabajos han consistido en la impermeabilización de fachadas y cubiertas, así como la impermeabilización en el arranque de las cámaras con el objetivo de mejorar la protección frente a la humedad.

La subdelegada del Gobierno, ha querido "poner en valor el legado del escultor" Mateo Hernández, hijo del cantero de Béjar, "poco valorado y reconocido", y ha instado al ayuntamiento y al Ministerio de Cultura a seguir trabajando en esta dirección porque, según ha recordado López, la "cultura forma parte de nuestra identidad".