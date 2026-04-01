Restringido temporalmente el acceso a áreas críticas de urogallo en Villablino, Palacios y Murias de Paredes (León)

Archivo - Urogallo cantábrico. - MITECO - Archivo

VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha restringid temporalmente el acceso a áreas críticas de urogallo en los términos municipales de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes, en la provincia de León, para evitar molestias en una época crítica para el urogallo como es la época de celo.

Como ya se procedió en los cuatro últimos años, con esta medida se prohíbe el acceso, tránsito y estancia de personas entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 23.00 a 9.00 horas en áreas críticas de los términos municipales de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes.

El urogallo es una especie catalogada en peligro de extinción, y declarada en situación crítica mediante Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y cuya población silvestre se encuentra por debajo de los 200 ejemplares.

Además de las medidas de gestión activa adoptadas por las comunidades autónomas y el Ministerio para intentar frenar y revertir el declive de esta especie amenazada, resulta de vital importancia adoptar medidas de gestión con carácter preventivo para evitar y reducir las molestias, en una época clave como es el celo, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

En este periodo, los machos y las hembras de urogallo se reúnen en enclaves que recogen características adecuadas de hábitat. Al atardecer los machos llegan a su punto elegido para el celo, donde duermen, y al amanecer comienzan a reclamar a las hembras con su canto característico.

Debido a la concentración de ejemplares alrededor de los cantaderos, la existencia de molestias en esta época es muy perjudicial para la reproducción, ya que podría conllevar el abandono de las zonas de canto por los machos y las hembras.

PROTECCIÓN DEL UROGALLO

El plan de recuperación del urogallo cantábrico en Castilla y León, aprobado mediante Decreto 4/2009, de 15 de enero, recoge medidas para la protección del urogallo, entre ellas la posibilidad de regular el acceso por caminos, pistas y la restricción de accesos a las áreas críticas.

Por ello, para evitar estas molestias a los ejemplares de urogallo en un periodo vital para la reproducción, y previo trámite de audiencia a los propietarios de los terrenos afectados, mediante Resolución de 31 de marzo de 2026 de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se ha limitado el acceso, tránsito y estancia de personas en el citado periodo.

En concreto, esta restricción se fija para montes de utilidad pública incluidos en las áreas críticas AS-04, AS-10, AS-11, AS-15 y AS-24, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000210 ALTO SIL, OM-05, OM-06, OM-07 y OM-08 en la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000364 Omañas, así como en el área crítica OM-04 situada en un monte particular de esta ZEPA, conforme se definen en el anexo II del plan de recuperación del urogallo cantábrico, y ubicadas en los términos municipales de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes.

El incumplimiento de estas medidas está tipificado como infracción grave a la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León, pudiendo conllevar multas desde los 5.001 euros hasta los 200.000 euros.

La Junta ha recordado que la norma aprobada va dirigida a los visitantes y las limitaciones no afectan a los propietarios de los terrenos ni a los titulares de derechos sobre su uso, en particular los vecinos que participen en los aprovechamientos vecinales, tampoco a los titulares de otros aprovechamientos ni a los responsables del mantenimiento de los servicios públicos municipales o de vigilancia. De la misma forma, no se ven afectadas las personas que participen en otros trabajos expresamente autorizados por la Administración, que tendrán libre acceso a dichas zonas para el desarrollo de las actividades permitidas.

De manera simultánea a la regulación del acceso, se ha establecido un operativo para la vigilancia de la zona con la participación de agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y las patrullas Oso y Urogallo de la Fundacion del Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. Igualmente se han colocado señales en los accesos para informar a los visitantes sobre la regulación temporal que se aplica.