Retenciones en la A-6 a la altura de Vega de Valcarce (León) debido al accidente de un camión

LEÓN, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de un camión, sin heridos, que se ha registrado en el kilómetro 422 de la A-6, a la altura de la localidad leonesa de Vega de Valcarce, provoca retenciones en la vía, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Europa Press.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 19.30 horas, momento en el que la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso e informaban que al menos un par de turismos que circulaban en sentido Galicia había colisionado también con parte de la carga del camión accidentado.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico.