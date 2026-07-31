Se retira el bypass de la A-6 en Vega de Valcarce (León) y se abren varios carriles

LEÓN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El bypass instalado en la A-6 a la altura de Vega de Valcarce (León) tras ser restringida la circulación a causa de las labores de extinción del incendio forestal de San Tirso ha sido retirado y se han abierto varios carriles.

En concreto, se ha procedido a la retirada del bypass en el punto kilométrico 419 y se ha abierto la circulación en la A-6 (Madrid-A Coruña), entre los puntos kilométricos 423 y 424.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, la circulación se ha reanudado en un carril sentido A Coruña y en dos de los tres carriles existentes en sentido Madrid.