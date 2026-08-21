El reventón en una tubería anega una zona de la calle Padre LLanos, en el barrio de Parquesol, en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El reventón en una tubería registrado esta mañana ha provocado una importante fuga de agua que ha anegado una zona ubicada en las proximidades del establecimiento Carrefour ubicado en la calle Padre Llanos, en el vallisoletano barrio de Parquesol, según ha informado a Europa Press fuentes de Aquavall.

La rotura de la canalización se habría producido sobre las 10.30 horas, que es cuando Aquavall, entidad pública encargada del ciclo integral del agua en Valladolid, ha sido informada por la Policía Municipal de la citada incidencia que ha ocasionado una importante fuga que ha afectado a una zona sita en la calle Padre Llanos, en la parte trasera del Carrefour, hasta el punto de que el nivel de agua ha llegado a cubrir la mitad de los neumáticos de los vehículos allí estacionados.

Hasta el lugar de han desplazado efectivos de la Policía Municipal y bomberos, estos últimos provistos de una máquina, así como técnicos de Aquavall, que en estos momentos trabajan para solucionar la fuga.