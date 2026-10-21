El Rey, primer visitante del Centro de Interpretación de las Fuentes de La Granja (Segovia)

El Rey en su visita al Centro de Interpretaciçon de las Fuentes de La Granja . - PATRIMONIO NACIONAL

REAL SITIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 21 (EUROPA PRESS)

Patrimonio Nacional ha abierto al público el nuevo Centro de Interpretación de las Fuentes de La Granja de San Ildefonso (Segovia), con el Rey como primer visitante de este espacio de investigación, conservación y divulgación del histórico complejo hidráulico y monumental.

En la inauguración, el Rey ha visitado las instalaciones para conocer el proyecto estratégico, en una visita que ha realizado tras haber presidido en este mismo Real Sitio la reunión anual del Patronato de la Fundación Pro Real Academia Española.

El nuevo centro es el punto final a una profunda transformación de los jardines históricos de La Granja y del Real Sitio de Aranjuez, que ha convertido ambos recintos paisajísticos en museos al aire libre, mediante la instalación de nuevos puntos de información y el uso de recursos tecnológicos interactivos.

El conjunto global de estas actuaciones ha contado con una inversión presupuestaria total de 1.127.169 euros, financiada íntegramente a través de fondos procedentes de la Unión Europea. En cuanto al desglose de los presupuestos asignados, la creación y acondicionamiento del Centro de Interpretación de las Fuentes ha absorbido una partida de 481.653 euros, mientras que la musealización de los espacios ajardinados del recinto de La Granja ha dispuesto de un montante de 283.092 euros. Por su parte, la intervención desarrollada en los célebres jardines del Real Sitio de Aranjuez ha supuesto un desembolso económico de 362.424 euros, destinado a la implantación de una infraestructura informativa homologable.

EL ORIGEN DE LOS JARDINES

Ubicado dentro del propio recinto del Palacio Real de La Granja, el Centro de Interpretación combina en su diseño expositivo paneles divulgativos, maquetas táctiles, instalaciones interactivas y audiovisuales de carácter inmersivo. El espacio ha sido ideado para explicar minuciosamente el origen de los jardines impulsados por el monarca Felipe V durante el siglo XVIII, detallando la historia individual de las fuentes y el significado iconográfico de sus esculturas, inspiradas en dioses y héroes de la mitología clásica.

Mediante la exhibición de maquetas y proyecciones, la instalación desvela el entramado de depósitos, conducciones y mecanismos que componen una red hidráulica ideada en el siglo XVIII, que ha continuado funcionando hasta la actualidad bajo los mismos principios técnicos con los que fue concebida. Estas proyecciones permiten además contemplar los surtidores en funcionamiento a lo largo de todo el año, superando la limitación temporal de los encendidos reales, los cuales permanecen supeditados a la disponibilidad hídrica.

De manera paralela, la intervención paisajística en La Granja y Aranjuez ha incorporado un total de 215 puntos informativos distribuidos a lo largo de los itinerarios de ambos conjuntos arquitectónicos. Estos soportes permiten identificar las etapas artísticas, las especies botánicas, el trazado del agua y la huella dejada por monarcas, arquitectos y jardineros a lo largo de los siglos.

Para articular el recorrido, los paseos disponen de códigos QR enlazados a una aplicación web que permite a los usuarios seleccionar rutas guiadas predeterminadas, circular libremente o diseñar visitas a medida en función de intereses específicos como la botánica, la mitología o los puntos imprescindibles.

En el Real Sitio de La Granja se han configurado dos rutas principales por los jardines históricos, con duraciones estimadas de una hora y de hora y media, complementadas por tres senderos adaptados que se adentran en las áreas forestales. En Aranjuez, la propuesta incluye un itinerario de hora y media por los jardines del Parterre y de la Isla, junto a un recorrido de unas tres horas por el Jardín del Príncipe.

La herramienta digital ha sumado también una ruta orientada a familias y centros escolares basada en acertijos y retos, accesible a través de los códigos instalados sobre el terreno, las páginas oficiales de Patrimonio Nacional y el portal especializado jardines.patrimonionacional.es.