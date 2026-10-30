Riaño se adentra este sábado en la mitología leonesa con la 'Güeste de Ánimas', procesión espectral de almas en pena

Riaño acogerá este sábado la 'Güeste de Ánimas', una procesión espectral de almas en pena. - ASOCIACIÓN CULTURAL MONTAÑA DE VADINIA

LEÓN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Montaña de Vadinia se adentrará este sábado en la mitología leonesa con la 'Güeste de Ánimas', una procesión espectral de almas en pena que recorrerá en silencio las calles de la localidad en la noche previa a la celebración de Todos los Santos.

Con esta iniciativa, que se realizará "con absoluto respeto a las creencias religiosas", la Asociación busca poner en valor y recuperar las tradiciones leonesas de la Montaña de Riaño, al tiempo que incentiva el turismo cultural de la mano de las leyendas populares para evitar la despoblación de la zona.

Según ha explicado, los componentes de este mito tienen variantes, en función de la región o comarca, aunque en todos los casos hay unos elementos comunes. Así, la Gúeste de ánimas --como se denomina en León o Salamanca-- o Estadea --en Zamora-- es una procesión espectral de ánimas en pena ataviadas con mortaja blanca o negra que en las noches del mes de los santos sale de cementerios o iglesias para recorrer los caminos y reprochar a los vivos faltas o errores cometidos, anunciar la muerte o cumplir una pena impuesta en el más allá y buscar así la redención de sus pecados.

La primera referencia alusiva a esta tradición en la Región Leonesa se encuentra en el Auto de los desposorios de Moysen, escrito en Salamanca alrededor de 1570. La palabra Güeste derivaría de la expresión 'Hostis Antiqua' --el ejército antiguo--, cuyo origen se remonta a los pueblos nórdicos como una hueste o ejército de guerreros muertos, del panteón pagano, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Asociación Cultural Montaña de Vadinia.

Otros estudios citan como origen de esta leyenda el día del Samhaim, de los pueblos celtas, cuando los muertos volvían al mundo de los vivos por unas horas. Esta creencia pagana pasó a convertirse con el cristianismo en lo que se conoce como procesión de almas en pena: almas atrapadas en el purgatorio que solo con misas y oraciones lograrán salir de él. "Al paso de la Güeste debes protegerte para que no te arrebaten el alma, marcando un círculo en el suelo con sal, tiza o una rama de tejo y metiéndote en él", ha detallado.

Finalmente, ha recordado que la toponimia recuerda esta leyenda en el cercano lugar del bosque de las Biescas, en Riaño, donde existe un lugar denominado 'la reguera de las ánimas'.