El Río Hortega de Valladolid acerca la innovación sanitaria a 25 alumnas del programa STEM Talent Girl

Visita de estudiantes de ESO al Río Hortega de Valladolid en el marco del programa STEM Taleng Girl. - HURH

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 alumnas de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ha visitado el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid en el marco del programa STEM Talent Girl.

La jornada ha tenido como objetivo darles a conocer, de primera mano, el funcionamiento de distintos servicios hospitalarios para descubrir las oportunidades profesionales vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el ámbito sanitario, han informado a Europa Press fuentes del centro hospitalario.

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid ha acogido este encuentro en una iniciativa orientada a fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre niñas y jóvenes.

Las alumnas han participado en esta actividad que les ha permitido acercarse al entorno hospitalario y conocer el papel que desempeñan distintas disciplinas STEM (siglas de los términos ingleses Science, Technology, Engineering and Mathematics) en la innovación sanitaria y en la mejora de la atención a los pacientes.

La actividad, denominada 'Visita STEM 360º al HURH: descubriendo el ámbito de la salud con una visión integral', ha arrancado con una recepción donde las alumnas fueron recibidas por la gerente del centro, la doctora Belén Cantón, que ha realizado una breve presentación del Hospital Universitario Río Hortega.

Además, con el fin de ofrecer a las estudiantes una experiencia inmersiva en el mundo de la salud desde una perspectiva transversal, se ha contado con varias profesionales -entre ellas médicas, farmacéuticas, enfermeras, ingenieras, informáticas o biólogas- que han compartido con las participantes su experiencia profesional y les explicaron cómo es su labor diaria.

Cada una de ellas ha ofrecido una breve intervención de carácter inspirador y después se abrió de un turno de preguntas en el que las alumnas pudieron resolver todas sus dudas.

La meta de esta iniciativa es visibilizar la diversidad de perfiles profesionales vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que hacen posible la actividad hospitalaria, más allá de los roles clínicos tradicionales, al tiempo que se despiertan vocaciones en ámbitos como la ingeniería biomédica, la tecnología sanitaria, la logística hospitalaria o la innovación en gestión.

Posteriormente, las participantes han realizado un recorrido por distintas áreas del Río Hortega de Valladolid. Durante la visita, las alumnas han podido descubrir espacios vinculados a la logística hospitalaria, el mantenimiento técnico y la gestión de residuos sanitarios; así como iniciativas relacionadas con la innovación tecnológica, tales como la impresión 3D o la automatización de procesos en el laboratorio de análisis clínicos.

Las estudiantes han estado acompañadas en todo momento por profesionales de todas estas áreas que les han explicado cómo se aplica la ciencia al funcionamiento de un ecosistema complejo como es el hospitalario y como todo eso redunda, finalmente, en mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

STEM TALENT GIRL

Esta iniciativa forma parte de un ciclo de encuentros que se desarrolla en hospitales de distintas ciudades de Castilla y León como Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, que próximamente se llevará a cabo también en Palencia y que también ha estado presente en otros puntos de España como Madrid o Málaga.

STEM Talent Girl es un programa de mentorización y desarrollo de competencias científico-tecnológicas que acompaña a niñas y jóvenes desde 1º de Educación Secundaria Obligatoria hasta la finalización de sus estudios universitarios o de formación profesional.

El programa, mediante actividades formativas, encuentros con profesionales y experiencias prácticas, trata de ofrecer inspiración y orientación a las estudiantes gracias a una comunidad formada por más de 600 mujeres profesionales en disciplinas STEM presentes en 13 provincias españolas, entre ellas todas las de Castilla y León.

El programa STEM Talent Girl está promovido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno regional a través de la Dirección General de la Mujer y de la Fundación ASTI.