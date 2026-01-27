El río Huebra, en nivel rojo en Puente Resbala (Salamanca), y otros seis ríos en amarillo en la cuenca del Duero de CyL

Información sobre avisos por avenidas en la cuenca del Duero. - CHD

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado de que a las 14.45 horas de este martes hay diez avisos hidrológicos activos en la cuenca que afectan a ocho ríos de la cuenca --dos de ellos en la provincia de Ourense--, de los cuales dos son de nivel rojo, uno en naranja y siete en amarillo.

El organismo de la cuenca ha avisado también de que se esperan en las próximas horas precipitaciones "abundantes" en la cara oeste y suroeste de la cuenca y actualmente afectando principalmente a los ríos Luna, Omaña, Tuerto, Tera, Negro, Támega y Águeda.

Así, en torno a las 14.45 horas, según los datos de información hidrológica de la CHD, en territorio de Castilla y León se encuentra en nivel rojo el río Huebra en la provincia de Salamanca, mientras que otros seis ríos están en situación de aviso amarillo. Se trata del Bernesga a su paso por las estaciones de León capital y Alija de la Ribera; el Cea en Villaverde de Arcayos; el Porma en Secos, todos ellos en la provincia de León; el río Negro, en Santa Eulalia de Rionegro y el Tera en Camarzana, en la provincia de Zamora; y el Pedroso en Pinilla de los Moros (Burgos).

Además, el río Támega, en la provincia de Ourense, tiene una estación en nivel de aviso rojo, en Rabal; y otra en naranja, en Castrelo do Val.

La CHD ha incidido en que mantiene la vigilancia en los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales producido por el paso de la borrasca Joseph, que mantiene la situación de alerta por meteorología adversa en la demarcación. Desde ayer lunes la cuenca del Duero se ha visto afectada por la entrada de un carrusel de borrascas atlánticas que se mantendrá a lo largo de esta semana, dejando precipitaciones generalizadas y abundantes con acumulados de entre 100 y 200 litros por metro cuadrado en el área gallega, la Sierra de Gredos, resto del Sistema Central e Ibérico.

Las precipitaciones más cuantiosas se esperan en la cara oeste y suroeste de la cuenca y están afectando principalmente a los ríos de esta área: Luna, Omaña y Tuerto del sistema Órbigo; Tera y afluentes como el Negro; Támega y el río Águeda.

Todos ellos se encuentran "por encima de los umbrales hidrológicos actualmente vigentes" y, a excepción de las estaciones del Águeda que siguen en tendencia creciente, el resto de las estaciones están próximas a alcanzar sus puntas, aunque se espera que la propagación de la avenida aguas abajo de las estaciones actualmente en aviso también superen los umbrales marcados para las mismas, como puede ser el caso del Eria en Morales del Rey (Zamora) o el Duerna en Santiago de la Valduerna (León) entre otras.

Otros cauces que empiezan a ver incrementados sus caudales son los de ríos que nacen en la Ibérica como el Arlanza y Arlanzón, y aunque se encuentran lejos de superar los umbrales, no se descarta que a lo largo de esta semana pudieran llegar a superarlos.

Para la jornada de este martes, han añadido, se esperan lluvias generalizadas de carácter más disperso en la cuenca y principalmente en el tercio noroccidental de la Cantábrica con tendencia a remitir a lo largo de la tarde y hasta la madrugada, cuando se espera la entrada de otro frente que volverá a dejar lluvias también de carácter disperso a lo largo del miércoles y de nuevo hasta la madrugada.

Para el jueves y viernes se espera la entrada de otros dos frentes (más activo el segundo) que seguirán dejando lluvia de forma generalizada, pero con principal afectación en la mitad occidental de la cuenca y en el área cantábrica. Información hidrológica y avisos en tiempo real en el siguiente enlace: https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real.