RÍO Shopping ponen en marcha tres iniciativas de ocio y gastronomía con descuentos, premios y diversión en directo

Vista del centro comerical RÍO Shopping de Arroyo (Valladolid). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial RÍO Shopping, en Arroyo (Valladolid), ofrece este mes tres iniciativas relacionadas con el ocio gastronómico para poner en valor su oferta de restauración con ofertas exclusivas, premios y y actuaciones musicales y de magia en directo.

"Con el propósito de crear momentos para conectar con las personas que más quieres en torno a la comida, la bebida y el disfrute, nacen todas estas iniciativas que hemos preparado en RÍO Shopping", ha asegurado la responsable de Marketing y Comunicación del centro, Sara Valladolid.

El objetivo de estas iniciativas es "poner en valor" la "amplia oferta de restauración, con enseñas tanto internacionales, como nacionales y especialmente locales y enriquecer así la experiencia de visita de todos los clientes", como ha afirmado Sara Valladolid, quien ha apuntado que el 25 por ciento de los visitantes proceden de fuera de la provincia vallisoletana.

La primera de las propuestas lleva por lema 'Contigo todo sabe mejor. Pasaporte del sabor' y busca que los visitantes se hagan un 'pasaporte' y descubrir o repetir platos en los restaurantes de la planta 1 de RÍO Shopping durante el horario de cenas los domingos de marzo.

AL presentar un ticket de consumición mínima de 30 euro en dichos restaurantes cualquiera de esos días, los visitantes conseguirán, un sello en su pasaporte y quienes alcancen al menos cuatro de los cinco marcados recibirán como premio dos menús 'Una noche diez', valorados en 12 euros cada uno.

La La segunda propuesta implica a algunos de los restaurantes, cafeterías y heladerías del centro con ofertas exclusivas en diferentes días del mes como descuentos hasta café gratis, promociones 2x1 en bebidas, ventajas en menús o participaciones en sorteos.

La tercera activación, 'Shows con mucho gusto', llevará el entretenimiento en directo a la planta 1 de restauración todos los miércoles de marzo a las 20 horas y todos los jueves a la misma hora en la zona nueva.

Así, el público podrá disfrutar de monólogos de humor, música en vivo, actuaciones de magia y otras propuestas pensadas para acompañar la experiencia gastronómica de los días de diario, convirtiendo la visita de ese día, en una ocasión especial.

Toda la programación se pude consultar en la página web de RÍO Shopping y como ha reconocido Sara Valladolid, con estas activaciones "se quiere poner el foco en la importancia de reunirse y disfrutar tiempo juntos alrededor de la mesa como uno de los mayores placeres de la vida".

RÍO Shopping, pertenece a Inkga Centres, empresa internacional que tiene como objetivo crear lugares de encuentro en los que las personas se reúnan para vivir experiencias, comprar, comer, beber, trabajar y disfrutar juntos, poniendo el foco en crear un impacto positivo en las comunidades a las que pertenece cada uno de ellos.