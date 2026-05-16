Rivero y Namphon superan el pesaje oficial y disputarán este domingo el Título Mundial de boxeo en Valladolid - FACE OFF BOXING CLUB

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La campeona vallisoletana Isabel Rivero y la aspirante tailandesa Watcharaporn Namphon han superado este sábado el pesaje oficial que se ha celebrado en el Centro Comercial VallSur y están listas para disputar mañana el Título Mundial de boxeo en un combate que tendrá lugar en la Cúpula del Milenio de Valladolid.

Durante el pesaje oficial, Rivero ha detenido la báscula en 45,900 kilos, mientras que Namphon ha registrado un peso de 45,400 kilos, por lo que ambas púgiles han quedado dentro del límite reglamentario para disputar el título mundial.

Rivero afrontará la primera defensa mundialista de su carrera en uno de los "mejores momentos deportivos", mientras que Namphon llegará a la capital del Pisuerga avalada por un destacado récord profesional y su presencia en los rankings internacionales de WBA, IBF y WBO, según ha detallado la organización del combate a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el acto del pesaje también han estado las integrantes del otro combate profesional de la cita de mañana domingo, Ana Acevedo y Carla Ionela Grancea.

Face Off Boxing Club mantiene unas previsiones "optimistas" de asistencia para una velada que "promete convertir la Cúpula del Milenio en el epicentro del boxeo internacional este fin de semana".

La entradas se pueden adquirir en los diversos puntos de venta y en la página web faceoffboxingclub.com.