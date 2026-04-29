Roba un coche de un taller y sufre un accidente con él al huir de la Guardia Civil en Vitigudino (Salamanca)

El coche robado en el taller de Vitigundino y con el que el detenido ha sufrido un accidente. - SUB. GBNO SALAMANCA.

SALAMANCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sufrido un accidente en la madrugada de este miércoles 29 tras robar un coche de un taller del polígono industrial de Vitigudino (Salamanca) mientras huía de la Guardia Civil.

Los hechos se han registfado sucedieron cuando la Central Operativa de Servicios (C.O.S) de la Guardia Civil ha recibido el aviso por la activación de una alarma en un taller ubicado en el Polígono Industrial de Vitigudino.

Los agente se han desplazado de inmediato al lugar indicado y han comprobado que se trataba de una alarma real y, tras una rápida actuación, se ha interceptado al presunto autor de los hechos, que ha sufrido un accidente cuando trataba de huir a bordo de un vehículo que había sido sustraído del propio taller.

El detenido ha sido atendido inicialmente por los servicios médicos en el Centro de Salud de Vitigudino, y ha sido trasladado posteriormente al Hospital de Salamanca para una valoración más exhaustiva.