El 'Roida Classic' convierte este sábado a Aldeamayor (Valladolid) en epicentro del Culturismo y el Fitness nacional. - ROIDA GYM

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 1 (EUROPA PRESS)

La localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín se convertirá este sábado, 4 de octubre, en epicentro del Culturismo y el Fitness nacional gracias al certamen 'Roida Classic' que se celebrará en la Casa de Cultura de la villa.

El Campeonato de Fitness a nivel nacional de la 'PCA Physical Culture' es un evento que promete una jornada llena de adrenalina y deporte donde los mejores competidores del país se disputarán el título de campeón y una bolsa de premios en metálico de 1.200 euros, a razón 300 euros para cada campeón de categoría absoluta.

Esta será una oportunidad única para que los amantes del Fitness disfruten de un espectáculo en la máxima categoría. La jornada arrancará a las 12.00 horas en la Casa de Cultura 'Adolfo Suárez' de Aldeamayor, donde se realizará el pesaje de los competidores, aunque el evento principal dará comienzo a las 16.00 horas, en el mismo recinto, con la participación de fisicoculturistas del más alto nivel de toda España.

El certamen ha sido posible gracias al esfuerzo del Roida Gym, con la colaboración del Ayuntamiento de Aldeamayor, y al apoyo incondicional de los 'Amigos del Roida Gym', patrocinadores del mismo, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

Entre los principales patrocinadores figuran Tecnocasa de Pajarillos, que ha cubierto un tercio de los gastos totales del evento, junto con el Grupo Lymant, Fuze Tea, Lock Seguridad, ProFitness y otros no menos importantes como Telepizza Cuéllar, Limpiezas Albe, Suministros Capitán, BSIM, Perfect Nutrition, Laurent Nutrition, Café Candelas, Prefabricados Arancu, Regala Fruta, Pomauto, Jolitrip, Bar El Centro y Forenmercyl.

El 'Roida Classic' supone una gran oportunidad para los amantes del Fitness pero también de la disciplina y la cultura física.