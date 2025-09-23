En rojo las reservas de sangre del grupo AB- y A+, 0+, B- y AB+ en naranja

Gráfico elaborado por @jcyl para llamar a la donación de sangre - @JCYL

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) registra en rojo las reservas de sangre del grupo AB-, lo que supone ir a donar de manera "muy urgente".

Y según la información facilitada en la web del Chemcyl y consultada por Europa Press, las reservas de los grupos A+, 0+, B- y AB+ están en nivel amarillo por lo que se llama a donar "en los próximos días".

El resto de grupos sanguíneos (A-, 0- y B+) presentan nivel verde, por lo que se recomienda donar "de manera habitual".

"Septiembre es un mes de nuevos propósitos. ¿Te animas a convertirte en donante de sangre? Con un solo gesto puedes ayudar a tres personas enfermas", recuerda por su parte la Junta de Castilla y León que ha llamado a los ciudadanos a solicitar cita previa y a acudir a donar en cualquiera de los puntos fijos establecidos para ello.