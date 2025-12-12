En rojo las reservas de sangre de los grupos A+ y A

Gráfico elaborado por dona sangre para llamar a la donación en Navidad - @DONASANGRE

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la segunda semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre del grupo A+ a las que se suma las del tipo A-, ambas en rojo, mientras que se mantienen en verde las de los tipos 0+ y 0-.

Por su parte, las reservas del resto de los grupos, B+, B-, AB+ y AB-, siguen en nivel amarillo, lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.

Así consta en el estado de los niveles de sangre a viernes 12 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.