El Romancero de Segovia se abre al público con 161 versiones recogidas en la provincia entre 1978 y 1989

SEGOVIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero ha presentado el Archivo Sonoro del Romancero General de Segovia, un fondo documental "de gran valor patrimonial" que puede consultarse en formato digital a través de la web del propio Instituto y que reúne una colección inicial de 161 versiones del romancero tradicional, recogidas en la provincia entre los años 1978 y 1989.

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Segovia, José María Bravo, ha dado a conocer este archivo digital, que ha definido como "una joya del patrimonio cultural inmaterial". Bravo ha destacado la importancia de esta digitalización "que devuelve a Segovia una parte esencial de su identidad".

El fondo está compuesto por grabaciones originales, realizadas en numerosos municipios segovianos dentro del proyecto desarrollado entre 1978 y 1989 por la Fundación Ramón Menéndez Pidal, donde investigadores como la segoviana Raquel Calvo Cantero, recorrieron los pueblos de la provincia y grabaron con magnetofón romances interpretados y recitados por informantes de distintas generaciones, lo que convierte el archivo en un testimonio excepcional de la memoria oral, musical y literaria de Segovia y España.

Muchas de estas composiciones fueron transmitidas de forma oral durante generaciones y conservan melodías, variantes textuales y modos de interpretación únicos.

El proyecto ha sido impulsado por la Diputación de Segovia en colaboración con la Fundación Ramón Menéndez Pidal, que ha cedido los derechos de uso, y ha contado con la edición sonora de la investigadora inicial, Raquel Calvo Cantero, así como con el trabajo de digitalización y limpieza técnica desarrollado por una empresa especializada. La digitalización garantiza la conservación a largo plazo de los materiales y su accesibilidad para investigadores, docentes y público general.

El archivo abarca romances históricos, carolingios, caballerescos, líricos, devotos, burlescos, infantiles y composiciones tradicionalizadas, procedentes de localidades de toda la provincia y recogidos directamente de la tradición oral.

El diputado de Cultura ha señalado que en estas grabaciones está" la voz de los pueblos, la memoria transmitida de generación en generación y una forma de entender la cultura popular que no puede perderse". Así, ha recordado que la voluntad de la Diputación y el objetivo del Instituto González Herrero son "preservar, difundir y poner en valor el patrimonio cultural inmaterial de la provincia".

Para facilitar el acceso a los fondos audiovisuales del Instituto y favorecer su difusión, la página web incorpora una nueva pestaña denominada 'Colecciones', organizada en diferentes carpetas, entre ellas la 'Galería Sonora', donde se aloja el Archivo Sonoro del Romancero General de Segovia.