'Rondando la muralla' reunirá en Ávila a una docena de poetas para homenajear a Rilke y su unión con San Juan de la Cruz

El concejal de Cultura de Ávila, Ángel Sánchez, y el coordinador, José María Muñoz Quirós, presentan 'Rondando la muralla'. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actividad 'Rondando la muralla' reunirá el 24 de julio en Ávila a una decena de poetas naciones para rendir homenaje al novelista y poeta checo Rainer María Rilke y su vinculación a San Juan de la Cruz.

El concejal de Cultura abulense, Ángel Sánchez, y el coordinador de la actividad, José María Muñoz Quirós, han presentado este la nueva edición de una iniciativa que se enmarca de forma tradicional en las Fiestas de Verano de la ciudad y que, este año, se realizará el viernes 24 de julio, a las 21.30 horas, en el jardín de San Vicente.

El centenario del fallecimiento poeta, "uno de los grandes autores del siglo XX", y su inspiración en el fontivereño San Juan de la Cruz para algunos de sus textos, centrarán una cita que contará con autores invitados como Clara Martín, Miguel Velayos, Nur Ferrante, Rafael Sánchez, Emily Roberts o José Antonio Carmona, entre otros

Estos glosarán textos de Rilke que se conjugarán con el patrimonio de la muralla como escenario, imágenes del autor o relacionadas con los textos y una página musical que correrá a cargo de dos violonchelistas, Jorge González y Víctor Molina, según ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación cultural de las Fiestas de Verano se completará con la presentación de la revista literaria 'El Cobaya', que edita el Ayuntamiento de Ávila y que se realizará el 31 de julio, a las 21.00 horas, en el jardín del Rastro.