Cartel de 'La rosa 14'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El drama histórico 'La rosa 14', escrito y protagonizado por Gaia Doblas, abrirá este martes, 1 de diciembre, a las 20.30 horas, el último mes de la programación de Artes Escénicas para público adulto del Auditorio Ciudad de León.

De esta forma, la producción inaugura el cartel de diciembre promovido por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, que encara la recta final del año con cinco nuevas propuestas de teatro y música.

La obra, programada inicialmente para el 26 de noviembre, llega a la capital leonesa de la mano de Evita Produce, la marca teatral y audiovisual de Vulkan Imaginary, dentro de la Red de Teatros de Castilla y León, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, bajo la dirección de Eva Manjón, Gaia Doblas protagoniza esta obra teatral acompañada en el escenario por Marta Navarrete, Sara Menea, Gisela del Pino, María Merida, Ana Pro, Adriana Cura, Ana Celeiro, Almudena Escoriza, Luiza Savaiello, Irene Pulido, Blanca Lozano, Paula Arguimbau y Nikole Obarrieta.

'La rosa 14' ha recibido el Premio del Público en los Premios Godot 2026 y es una obra que está sostenida por una sola actriz que encarna a Carmen y a la que acompaña un coro griego compuesto por 13 actrices y bailarinas.

Sin embargo, aunque Carmen aparezca sola en el escenario en realidad nunca lo está, porque la rodean las voces de sus compañeras, la memoria de sus amigas y los ecos de todos los personajes que formaron parte de su vida.

SINOPSIS

Carmen se levanta una mañana en la Cárcel de Las Ventas con la noticia de que debe acudir al juzgado. Al llegar allí, recuerda la misión que sus amigas, conocidas como las Trece Rosas, le dejaron antes de ser fusiladas como un legado: "Que nuestros nombres no se borren de la historia".

Así, Carmen se enfrenta a un juicio muy diferente a los que se vivían entonces, donde se la ve luchar, llorar, reír a carcajadas, sufrir, gritar, amar y, sobre todo, ¿vivir? Porque, como una de sus amigas le dijo antes de morir: "La vida es muy bonita y por todos los medios hay que conservarla".

Esta es la paradoja que sostiene el relato, en el que se habla de la muerte desde la vitalidad de una niña de 15 años, ya que recordar no es solo un acto de amor, sino también una forma de justicia para que sus nombres no se borren y para que su historia no se olvide, para que nunca más ni el olvido ni el silencio vuelvan a ser cómplices.