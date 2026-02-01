De la Rosa acusa a Mañueco de no aceptar pactar que gobierne la lista más votada porque "sabe que va a perder" el 15M

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León y cabeza de lista a las Cortes por Burgos, Daniel de la Rosa - PSOE

MEDINA DE POMAR (BURGOS), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León y cabeza de lista a las Cortes por Burgos, Daniel de la Rosa, ha acusado al presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, de "no dar la cara" y no acaptar el reto de pactar que gobierne la lista más votada en las elecciones del 15 de marzo porque "sabe que puede perder".

Lo ha hecho durante su intervención ante los medios en el marco de su visita a la localidad burgalesa de Medina de Pomar, donde ha acompañado a la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz.

En este sentido, De la Rosa, que ha asegurado que los socialistas han desplegado una precampaña "apegada al territorio, próxima a cada uno de los vecinos en los pueblos", ha recordado al líder 'popular' que en estos comicios se presenta contra el candidato socialista, Carlos Martínez, y no contra Pedro Sánchez.

"Él concurrirá contra Carlos Martínez en estas elecciones y lo que le ofrecemos es algo que la gran mayoría de los ciudadanos de Castilla y León estarían encantados de que se produjera", ha sostenido el secretario de Organización del PSCyL, que es un acuerdo entre las dos principales formaciones políticas para tener la tranquilidad de que va a haber posibilidades de gobierno "sin tener que llegar a acuerdos con la extrema derecha por parte de Mañueco.

No obstante, ha incidido en que el presidente del PP de Castilla y León "no acepta el reto" porque los socialistas van a "ganar estas elecciones autonómicas", así como "tampoco acepta el reto de debatir cara a cara con el candidato del PScyL porque también sabe que va a perder ese debate".