De la Rosa defiende la labor de Martínez en Europa para que se modifique la PAC y critica la "hipocresía" del PP

Visita la comarca de Las Merindades donde ha censurado que no lleguen inversiones en infraestructuras sanitarias

ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS), 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha defendido al secretario general del partido en la Comunidad, Carlos Martínez, como el líder de Castilla y León que "más hace" en Europa para que se modifique la propuesta de la nueva Política Agraria Común, al tiempo que ha criticado la "hipocresía" del PP.

En concreto, se ha referido al eurodiputado y exportavoz 'popular' en las Cortes, Raúl de la Hoz, quien ayer se dedicó a "insultar" a Martínez y a quien pidió que convenciera al presidente del Gobierno de que modificara la PAC.

"¿Pero quién ha hecho la nueva PAC? Quien ha hecho la propuesta de la PAC nada más que el Grupo Popular Europeo y la Comisión Europea, que está integrada por el Partido Popular Europeo. Esto es el colmo de la hipocresía", ha criticado.

Además, también le ha afeado que se dedique a "insultar" cuando durante estos días el PP está "inmerso en el juicio de la mayor trama de corrupción de la historia, la denominada 'Trama eólica'".

Así lo ha señalado De la Rosa durante su visita a la localidad de Espinosa de los Monteros (Burgos), donde ha estado acompañado por su alcalde, Jean Paul Sánchez, y del portavoz de Sanidad en las Cortes, Jesús Puente, con quienes ha visitado el municipio y el centro de salud.

Allí, ha asegurado que también se evidencia el "fracaso" del Plan de Inversiones Sociales prioritarias de la Junta cuyo periodo termina este año. "Era un plan que tenía una periodicidad desde 2021 a 2025 y que a la vista está que las inversiones no llegan, no llegan a las comarcas, no llegan a los pueblos", ha concluido.