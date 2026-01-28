De la Rosa pide al PP que sea "razonable y flexible" y no se escude en la norma para evitar un 'cara a cara'

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha pedido al Partido Popular que sea "razonable y flexible" y no se escude de forma estricta en la norma para evitar un 'cara a cara' entre el candidato socialista, Carlos Martínez, y el 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, ante las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

"Estamos hablando de que seamos razonables, seamos flexibles. Nada impide que haya más debates", ha insistido De la Rosa que ha puesto como ejemplo el 'cara a cara' celebrado el pasado lunes, 26 de enero, en Aragón entre Jorge Azcón y Pilar Alegría.

"En este caso nosotros pedimos lo mismo", ha reiterado De la Rosa que ha explicado que todavía no se ha producido el encuentro previsto con la coordinadora de campaña del PP en Castilla y León, Isabel Blanco, tras lo que ha asegurado que si ella no llama lo volverá a hacer él.

Dicho esto, ha reconocido que todavía están en el inicio de la precampaña electoral por lo que "queda margen de maniobra para poder afrontar con garantías la campaña electoral" y, en este caso concreto, la celebración de los debates --la ley obliga a dos entre los grupos parlamentarios con grupo propio-- y el posible 'cara a cara'.

De la Rosa ha reiterado su llamamiento al PP para que no se "escude" de forma estricta en la ley electoral para impedir el debate en solitario con Carlos Martínez.