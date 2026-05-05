De la Rosa valora los datos y destaca que se puede proteger derechos y lograr crecimiento económico

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa - PSOE - Archivo

SEGOVIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha valorado los datos del paro, que ha bajado en 3.281 personas en la Comunidad en abril, y ha destacado que el Gobierno demuestra con sus políticas que se pueden "proteger los derechos y libertades" y, a la vez, lograr un crecimiento económico sostenido.

Tras mantener una reunión de trabajo con el PSOE de Segovia, el dirigente socialista ha señalado que el Gobierno de coalición "vuelve a batir récord de empleo" y demuestra su "capacidad para ser referencia internacional de crecimiento económico sostenido" a la vez que mantiene y hace "crecer" la seguridad que proporcionan las políticas públicas.

"Se puede generar un marco de protección social, se puede avanzar en derechos y libertades públicas a la vez que el país mejora sus datos de crecimiento económico y empleamos a más gente", ha insistido.

De la Rosa ha apuntado el récord "histórico" de 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social y la bajada del paro en 62.688 personas en el conjunto del país, con lo que la difra de desempleados se sitúa por debajo de los 2,4 millones y en Castilla y León de los 100.000.

Asimismo, ha destacado los "mínimos históricos" de paro entre las mujeres y los jóvenes, que ha atribuido en gran parte a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de España.