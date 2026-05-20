Rosalinda Galán, Gara Durán y Miniño, entre las propuestas musicales del Fàcyl de Salamanca

La cantante Gara Durán, en una actuación. - JCYL

SALAMANCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las propuestas musicales de Rosalinda Galán, Gara Durán y el grupo Miniño centrarán la programación musical del Fàcyl 2026 en el Patio Chico de Salamanca, entre los más de 80 eventos que programa este festival artístico entre el 27 y el 31 de mayo.

Espacios patrimoniales como el Patio Chico, uno de los rincones más singulares de Salamanca, se convertirá en escenario de parte de la programación de Fàcyl 2026, con un componente musical y multimedia muy importante.

Del jueves 28 al sábado 30, a las 21.30 horas, este espacio acogerá tres conciertos de Miniño, Rosalinda Galán y Gala Durán.

El jueves 28, se contará con la participación de la banda salmantina 'Miniño', que acaba de lanzar 'La Mitad' (Balaunka, 2025), su primer LP y con el que, según fuentes de la Junta de Castilla y León, "la prensa es unánime a la hora de nominarles como una de las bandas revelación de este año".

Recientemente han grabado los conciertos de Radio 3 y "ahí se puede palpar el directazo y la energía que emanan estos cuatro chavales".

Ya en 2024 fueron galardonados con el Premio Radio 3 Rock Villa de Madrid, acompañaron a artistas como Deep Purple en el Alma Festival de Madrid o a Crystal Fighters y fueron "una de las bandas más aplaudidas en su paso por festivales como Tsunami Xixón o Sonorama, de los que salieron por la puerta grande".

El viernes 29 llegará a Patio Chico la actuación de Rosalinda Galán, considerada por la organización "una de las propuestas más frescas y diferenciales de la nueva escena española".

Con raíz andaluza, esta sevillana "reinventa la copla fusionándola con electrónica y estética contemporánea, creando un directo magnético, emocional y bailable". Tras el lanzamiento de su EP Grandes Éxitos Vol. 1 (2025) y con su paso por el Benidorm Fest 2026 con 'Mataora', Rosalinda "se encuentra en un momento estratégico de crecimiento y visibilidad".

El sábado 30, será el momento de la cantante, compositora, productora y pianista, Gara Durán, que comenzó a lanzar canciones en 2022. "Captó la atención del público y la escena musical con temas como 'Malaquita' o 'El lago de mi pena', junto a Barry B, que ya supera los 2 millones de reproducciones.

En junio de 2025, lanzó su EP debut 'Alkimia', un trabajo "íntimo y delicado" y actualmente trabaja en su primer álbum, que se publicará en 2026, con nuevos sonidos, pero sin dejar de lado sus características armonías y letras evocadoras.

Gara también ha compuesto para otros artistas como Natalia Lacunza, Amaia, Juanjo Bona y Lara 91k.

El domingo 31 de mayo, a las 22.30 horas en el Patio Chico, tendrá lugar la clausura de Fàcyl 2026, con el espectáculo 'Suirrealismo' vanguardista de danza, música y artes visuales creado por 'Logela Multimedia' y la compañía de breakdance 'Circle of Trust'.

El surrealismo "es un movimiento artístico que busca superar lo real, impulsando lo irracional y onírico a través de la expresión automática del pensamiento o del subconsciente".

Fácyl 2026 arrancará el miércoles 27 de mayo y durante cinco jornadas ofrecerá 82 espectáculos, con la participación de 42 compañías y más de 120 artistas de primer nivel.