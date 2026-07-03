Rosario Flores actuará el próximo 1 de septiembre en las fiestas de San Antolín de Palencia . - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante Rosario Flores actuará el próximo 1 de septiembre en Palencia, dentro del programa de fiestas de San Antolín.

La popular cantante presentará su gira 'Universo de Ley', que resume más de tres décadas de carrera musical y en la que interpreta todos sus grandes éxitos, tal y como han adelantado desde el Ayuntamiento de la capital.

Tras consolidarse en los años 90 como una de las voces más potentes del pop-flamenco español, Rosario ha construido una carrera única, marcada por su energía sobre el escenario, su fusión de ritmos y una profunda conexión con el público, han destacado desde el Consistorio.

Su repertorio incluye clásicos inmortales como 'Qué bonito', 'De ley', 'Muchas flores' o 'Algo contigo', todo ello dentro de una gira que combina emoción, fuerza escénica y el sello inconfundible de Rosario.

El concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, ha destacado que se trata de otro concierto gratuito, "pensando en que todos los vecinos puedan disfrutar de actuaciones de primer nivel en un ambiente festivo y abierto".

El recital de Rosario Flores se suma así a los conciertos de Ovy on the Drums (28 de agosto), Leire Martínez (29 de agosto), Crystal Fighters (30 de agosto) y Luz Casal (2 de septiembre), que tendrán lugar en el parque del Salón durante los sanantolines, tal y como ha recordado el edil.