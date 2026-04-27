La rotura de una tubería en la avenida de Burgos de Valladolid provoca cortes de agua

Rotura de una tubería en la avenida de Burgos de Valladolid.
Rotura de una tubería en la avenida de Burgos de Valladolid. - AQUAVALL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 27 abril 2026 20:50
Seguir en

   VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La rotura de una tubería en la avenida de Burgos ha obligado a interrumpir el suministro de agua en la vía mencionada y en las calles Cáceres y Badajoz, en el barrio de La Victoria de Valladolid, según ha informado Aquavall a través de su perfil en la red social 'X'.

   La avería en la red de agua se ha producido en la tarde de este lunes, 27 de abril, y los equipos de Aquavall trabajan en la zona para resolver las incidencias lo antes posible.

   Debido a la rotura, el suministro se ha interrumpido en el lado par de la avenida de Burgos, desde el número 4 al 36, mientras en el impar afecta del 13 al 17.

   Además, las calles Cáceres y Badajoz en su totalidad sufren cortes de agua y, debido a la magnitud de la avería, también pueden registrarse bajadas de presión en calles adyacentes.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado