La rotura de una tubería en la avenida de Burgos de Valladolid provoca cortes de agua

Rotura de una tubería en la avenida de Burgos de Valladolid. - AQUAVALL

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería en la avenida de Burgos ha obligado a interrumpir el suministro de agua en la vía mencionada y en las calles Cáceres y Badajoz, en el barrio de La Victoria de Valladolid, según ha informado Aquavall a través de su perfil en la red social 'X'.

La avería en la red de agua se ha producido en la tarde de este lunes, 27 de abril, y los equipos de Aquavall trabajan en la zona para resolver las incidencias lo antes posible.

Debido a la rotura, el suministro se ha interrumpido en el lado par de la avenida de Burgos, desde el número 4 al 36, mientras en el impar afecta del 13 al 17.

Además, las calles Cáceres y Badajoz en su totalidad sufren cortes de agua y, debido a la magnitud de la avería, también pueden registrarse bajadas de presión en calles adyacentes.