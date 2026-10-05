La rotura de una tubería en el paseo del Cauce, en Valladolid, crea una catarata que vierte su agua al Esgueva

Rotura de tubería en el paseo del Cauce de Valladolid.
Rotura de tubería en el paseo del Cauce de Valladolid. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 19:12
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   VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La rotura de una tubería en la tarde de este lunes en el paseo del Cauce de Valladolid ha anegado esta vía y ha creado una catarata artificial hacia el cauce del río Esgueva.

   La avería se ha producido en torno a las 18.30 horas de este martes en el paseo del Cauce, a la altura del cruce con la calle Olmo.

   Fuentes municipales han informado a Europa Press de que el personal de Aquavall trabaja para determinar el origen del problema, ya que por esa zona pasan tres tuberías de distintas dimensiones.

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