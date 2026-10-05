La rotura de una tubería en el paseo del Cauce, en Valladolid, crea una catarata que vierte su agua al Esgueva

Rotura de tubería en el paseo del Cauce de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería en la tarde de este lunes en el paseo del Cauce de Valladolid ha anegado esta vía y ha creado una catarata artificial hacia el cauce del río Esgueva.

La avería se ha producido en torno a las 18.30 horas de este martes en el paseo del Cauce, a la altura del cruce con la calle Olmo.

Fuentes municipales han informado a Europa Press de que el personal de Aquavall trabaja para determinar el origen del problema, ya que por esa zona pasan tres tuberías de distintas dimensiones.