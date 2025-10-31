RTVE Play estrena en Seminci el documental 'David Delfín. Muestra tu herida', un retrato íntimo de la vida del diseñador

RTVE Play estrena en la Seminci 'David Delfín. Muestra tu herida', un documental de César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz - RTVE

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha presentado este viernes en la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) el documental 'David Delfín. Muestra tu herida', dentro de la sección 'Tiempo de Historia', un repaso a la vida y trayectoria del diseñador, fallecido en 2017, que opta al premio Doc Historia.

La proyección del documental se acompaña de una exposición de la obra del diseñador en el Museo Patio Herreriano, que se prolongará hasta enero de 2026 y que cuenta con el apoyo de RTVE Play.

En la presentación, en el Teatro Zorrilla de Valladolid, César Vallejo ha afirmado que ha sido un lujo poder investigar la vida de David Delfín gracias a la generosidad de Diego Postigo y a más de 80 horas de material inédito.

"No es exactamente un documental de moda", ha explicado, puesto que trata sobre la vida de una persona que podría ser cualquiera de. "Una vida rica, plena, creativa, gracias a la amistad y al coraje de mucha gente que se fue uniendo a ese talento", ha expresado.

Un trabajo del que Diego Postigo ha destacado el "profundo respeto" con el que "los tres directores han tratado un material "muy sensible". A la presentación también han asistido el director de RTVE Play, Alberto Fernández, y la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

RETRATO ÍNTIMO

Con la ayuda de familiares y amigos, narra desde su infancia en Marbella a su consagración en Madrid, y los meses de enfermedad que anticiparon su muerte.

Un retrato íntimo que demuestra que David Delfín no fue solo un diseñador, fue un artista que se alimentaba de todas las disciplinas y que cambió para siempre la forma de entender la moda en España.

Con realización de Santiago Gómez Merino, recoge más de 80 horas de material inédito. Una parte procede del archivo personal de Diego Postigo, imágenes y testimonios únicos, tanto por las circunstancias en las que se grabaron como por las personas que las grabaron y aparecen. Y del archivo de RTVE, con apariciones sorprendentes de David Delfín.

Otro de los materiales inéditos es la entrevista que le hizo Daniel Borrás y que publicó Vogue con las icónicas fotografías de Pablo Sáez, pareja de David Delfín, en las que muestra la herida y cicatriz que tenía en la cabeza.

Una entrevista que se leyó, pero que nunca se había escuchado. Pero este documental no solo se arma con el archivo. El equipo ha producido nuevas imágenes, grabadas en el Museo del Traje o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Además, entre otras miradas, incluye el testimonio de Fernando Castro Flórez, filósofo, crítico de arte y docente, que desgrana la obra del diseñador y sus lazos con otras disciplinas artísticas.

El documental cuenta con la música de Diego Postigo y la voz de su hija, Dora, que canta una versión de 'Beauty in Vogue', una canción que su madre, Bimba Bosé y su entonces pareja, Diego Postigo, compusieron para regalársela a David Delfín. No es un biopic ni un documental de moda.

Dirigido por César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz Ángela Gallardo y César Vallejo vuelven al documental tras el éxito de 'La última noche de Sonia Martínez', 'Pacto de silencio' y 'Susana y el sexo'.

Suya es también la miniserie ';Ya no quiero esconderme', conducida por Paloma del Río y David Guerrero sobre la realidad LGTBI+ en el deporte. Vallejo, por su parte, ha realizado 'Un hombre tranquilo', el documental sobre Miguel Ángel Sánchez, figura clave en el movimiento LGTBIQ+.