Una ruta nocturna en patines da inicio este sábado a una programación "cargada de novedades" de Vallatarde y Vallanoche

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una ruta nocturna en patines, 'Pucela Saturday Night Skate', da inicio este sábado a una programación "completa y cargada de novedades" de los programas de ocio alternativo Vallatarde y Vallanoche que se desarrollarán durante el mes de julio con propuestas al aire libre e "innovadoras".

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha sido la encargada de presentar los detalles de esta oferta de "ocio segura, diversa y dinámica, concebida para fomentar la participación activa y el uso creativo del tiempo libre".

Una programación que, ha detallado, comienza este sábado con el citado 'Pucela Saturday Night Skate' en el que los participantes recorrerán las calles de la ciudad con salida en la Plaza de Colón.

Entre las "principales novedades" de la programación de este año de ambos programas, dirigidos a jóvenes de entre 11 y 30 años, Del Bosque ha destacado la "experiencia" en 'La Leyenda del Pisuerga', que permitirá disfrutar a los participantes "de la naturaleza y el entorno privilegiado" del río a su paso por la ciudad.

También ha resaltado 'Gekoaventura', un nuevo espacio de "circuito multiaventura" que, en sus palabras, se está consolidando como una "de las instalaciones estrella" de esta edición.

Por otra parte, los programas amplían su oferta deportiva de la mano de 'Be Your Best' de Óscar de Nicolás, que ofrecerá un nuevo taller de running ante la "amplia demanda"; al igual que se mantienen las sesiones de zumba y yoga; además de los 'escape rooms', 'paintball' con "nuevas tramas" relacionadas con la Travesía Pirata o El Motín que prometen "diversión en plena naturaleza".

Por otra parte, ha avanzado que este año se suma a la programación un nuevo taller de centros de mesa florales, "diseñado para fomentar la expresión artística y la interacción en un ambiente relajado y participativo" en colaboración con Color Pomelo.

Pádel surf, piragüismo, en colaboración con el Club Deportivo Cisne, paintball, parkour, skate y Airtrack en el espacio Andén 47, continúan también en la programación al ser actividades de "éxito" que agotan A ello se añaden propuestas como la gimkana fotográfica en el Campo Grande y los recorridos en el bus turístico por el centro de la ciudad.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través de la web oficial www.vallanoche.es. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la reserva con antelación.

"El Ayuntamiento de Valladolid sigue comprometido con ofrecer a los jóvenes espacios de encuentro, participación y disfrute, donde puedan descubrir alternativas de ocio saludable en su entorno más cercano. Vallatarde y Vallanoche no sólo refuerzan el tejido juvenil de la ciudad, sino que fomentan una relación activa y positiva con el espacio público. Con este programa, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una juventud protagonista, activa y comprometida, haciendo de Valladolid una ciudad viva también", ha resumido.