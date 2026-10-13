Una ruta teatralizada exclusiva permitirá conocer el panteón de Ilustres del Cementerio del Carmen de Valladolid

Presentación de la ruta teatralizada 'Memoria de Ilustres', que permitirá conocer el Cementerio del Carmen de Valladolid en horario nocturno. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y la sociedad municipal Nevasa han puesto en marcha una ruta teatralizada nocturna para conocer los enterramientos ilustres del Cementerio del Carmen, programada sólo para los días 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de noviembre, en la que los visitantes estarán 'acompañados' por figuras como los escritores José Zorrilla y Rosa Chacel o el alcalde Miguel Íscar serán algunas de las

La concejal de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, Blanca Jiménez, y el gerente de Nevasa, Fernando Fernández, han presentado este martes la iniciativa cultural y divulgativa que pretende mostrar el legado de "memoria colectiva" que guarda esta zona "ilustre" del camposanto y también dar a conocer el trabajo del Ayuntamiento y la sociedad municipal para mantener las instalaciones durante todo el año.

Los pases de la ruta bautizada como 'Memoria de Ilustres' se celebrarán en el entorno de la festividad de Todos Los Santos, 1 de noviembre, los viernes 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de noviembre, en horas de oscuridad, ya que arrancarán a las 20.00 horas, lo que junto a la iluminación creará "un ambiente muy especial" en el cementerio, tal y como ha explicado Blanca Jiménez.

Las entradas, limitadas a 25 por pase, se pueden adquirir desde este martes en las Oficinas de Turismo y en info.valladolid.es a un precio de 12 euros.

La propuesta invita a descubrir el patrimonio histórico y artístico del camposanto desde una perspectiva "diferente" y difundir la memoria de quienes "a lo largo de los siglos, vivieron, trabajaron o desarrollaron una parte significativa de su trayectoria en Valladolid y cuyo talento, esfuerzo y compromiso proyectaron el nombre de la ciudad más allá de sus fronteras.

Como ha señalado Fernando Fernández, Nevasa pretende con estas visitas "acercar el cementerio a la ciudadanía, reforzar un poco el vínculo con estos espacios y promover conocimiento, respeto y valoración como lugares memoria colectiva".

El "objetivo final" es que los cementerios, además de su "función esencial" como lugares de "duelo y recuerdo" sean reconocidos como "memoria del patrimonio e historia de Valladolid.

La ruta recorrerá rincones "emblemáticos" del camposanto y allí los propios protagonistas de esta historia "cobrarán vida" para compartir sus experiencias y acercar al público sus trayectorias y legados.

EL PRIMER ENTERRADO EN EL CARMEN

La rueda de prensa ha contado con la "presencia" de Lucas Cosme, un tejedor que fue "la primera persona que fue enterrada en el Cementerio del Carmen", abierto en 1833. Este vallisoletano será el encargado de "guiar" a los visitantes por el camposanto y "quizás con un poco de suerte" éstos puedan conocer a algunos de los personajes más relevantes que descansan allí, aunque ha instado a los interesados a "venir a comprobarlo".

Cosme ha recordado que la elección del lugar en el que se ubicó el cementerio hace casi dos siglos tuvo "cierta controversia" ya que estaba alejado del centro de la ciudad, extramuros, aunque ha precisado que se consideró entonces que al haber tantas personas enterradas en las iglesias podían transmitir enfermedades y por eso llevaron las sepulturas a unos terrenos que habían pertenecido al Monasterio de los Carmelitas Descalzos, cerca de la Iglesia de El Carmen de Extramuros.

'Memoria de Ilustres' se ha desarrollado gracias a la colaboración de la concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, la concejalía de Medio Ambiente y Nevasa.