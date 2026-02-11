La Ruta de las Vaquillas Segovianas de Carnaval recorrerá once municipios de Segovia durante el fin de semana

La Asociación Despertar Memoria presenta la 'Ruta de las Vaquillas de Carnaval', con el apoyo de la Diputación de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia y la Asociación Despertar Memoria impulsa la Ruta de las Vaquillas Segovianas, un itinerario cultural que recorrerá once municipios de la provincia durante el fin de semana de Carnaval, para recuperar la memoria de este rito ancestral del patrimonio cultural inmaterial segoviano.

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha destacado el apoyo de la institución provincial a un proyecto que "protege tradiciones centenarias, fija población y despierta un profundo orgullo de pertenencia en los pueblos".

Lo ha hecho durante el cato de presentación que también ha contado con la participación de representantes de la Asociación Despertar Memoria, impulsora del proyecto.

La ruta comenzará la mañana del sábado 14 de febrero en Torre Val de San Pedro y, tras pasar por Arcones, Casla o Fuenterrebollo, concluirá el martes 17 en Prádena.

Durante estos días, vecinos y visitantes asistirán a distintos momentos del rito, desde la carrera festiva de la vaquilla tras grandes y pequeños, hasta el sacrificio simbólico que marca el final de la celebración.

Este acto final se convierte en un punto de encuentro comunitario, en el que el pueblo se reúne para compartir la 'sangre de la vaquilla', representada por vino, como despedida del desenfreno previo a la Cuaresma.

La Ruta de las Vaquillas Segovianas, presentada recientemente en Fitur dentro de las actividades de Turismo Provincia de Segovia, surge del impulso vecinal y del respaldo institucional a una tradición profundamente arraigada en la provincia.

En este sentido, Bravo ha subrayado que el reconocimiento del Carnaval de Arcones como Manifestación Tradicional de Interés Cultural Provincial y su posterior declaración como Bien de Interés Cultural dentro de las Mascaradas de Castilla y León ha sido "el catalizador de un movimiento de recuperación sin precedentes".

Documentadas desde época medieval, como reflejan diversas representaciones escultóricas en iglesias románicas, las Vaquillas han mostrado una notable resiliencia histórica, manteniéndose vivas incluso durante periodos de prohibición, como en la Guerra Civil.

Aunque la primera mención escrita que intentó prohibirlas en El Espinar data de 1880, el rito ha pervivido especialmente en la sierra segoviana, consolidándose como un símbolo identitario.

Según ha explicado el diputado, el trabajo de Despertar Memoria ha documentado 61 pueblos con testimonios del rito, de los cuales 17 mantienen la tradición activa en la actualidad, ya sea por continuidad histórica o por una reciente recuperación.

Por su parte, el presidente de la Asociación Despertar Memoria, David Soriano, ha destacado el carácter colectivo y artesanal de estas figuras, al señalra que "la vaquilla siempre se ha elaborado en comunidad".

También ha añadido que la diversidad de materiales y elementos --desde armazones de madera y mimbre hasta mantas, pañuelos de lana merina y cintas de seda-- refleja la riqueza de un ajuar compartido por los mozos y quintos que las portan.

Asimismo, Daniel Sacristán, miembro de la asociación, ha señalado que la ruta invita a descubrir personajes tan singulares como los tripudos, símbolo del desenfreno, o los remudaos y osos, que completan un cuadro escénico único dentro de las mascaradas de invierno.

CICLO DE TALLERES FORMATIVOS

Dentro de los proyectos en marcha de la Asociación Despertar Memoria, destaca también un ciclo de talleres formativos coordinado por el historiador, músico y folklorista Carlos Porro, centrado en la recuperación y transmisión de la indumentaria tradicional serrana. Los talleres se impartirán de 17.00 a 20.00 horas en distintos municipios de la Sierra.

El primero tendrá lugar en Navafría el 7 de marzo, dedicado al peinado tradicional; el 18 de abril, en Santo Tomé del Puerto, se celebrará un taller de baile segoviano; el 16 de mayo, en Torre Val de San Pedro, se abordará el trabajo textil de cintas, ligas y ataderos; y el 23 de mayo, en Matabuena, se ofrecerá una charla final sobre indumentaria serrana desde una perspectiva etnográfica.

Todos los talleres tendrán un precio de diez euros, salvo el de Matabuena, que será de entrada libre hasta completar aforo, con inscripciones a través del correo electrónico asociaciondespertarmemoria@gmail.com.

El ciclo busca preservar y transmitir este patrimonio con rigor y fidelidad al territorio, evitando su simplificación y garantizando la continuidad de la memoria cultural serrana.