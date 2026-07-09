Las rutas teatralizadas 'Invasión comunera' comienzan este sábado en el castillo de Fuente de Valdepero (Palencia)

Castillo de los Sarmiento, en Fuentes de Valdepero (Palencia).
Castillo de los Sarmiento, en Fuentes de Valdepero (Palencia). - DIP PALENCIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 9 julio 2026 15:37
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PALENCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las rutas teatralizadas 'Invasión comunera', organizadas por la Diputación de Palencia, comienzan este sábado, 11 de julio, para descubrir y promocionar el castillo de los Sarmientos, en el municipio de Fuentes de Valdepero.

Las fechas para disfrutar de los pases son los próximos sábados 11 y 25 de julio, 8, 15 y 22 de agosto, a las 12,30 horas y es preciso reservar en los teléfonos 979 767 732 y 687 930 738.

El castillo de los Sarmiento se convierte en un espacio teatral con pasaporte al pasado, a los momentos que marcaron un antes y un después en la historia de España, como es el caso de la guerra de las Comunidades, y hacerlo de la mano de los personajes que la vivieron.

Se ofrecen sesiones de unos 45 minutos de duración a un máximo de 40 personas, para dar visibilidad a la fortaleza, y colocar el castillo de los Sarmiento en el lugar histórico que le corresponde, realzando su labor defensiva en periodos de guerra.

A través de dos personajes históricos, el obispo de Acuña y el señor de la fortaleza, Andrés de Ribera se recorrerán los distintos puntos de interés en el castillo y se mostrará su a función defensiva.

HECHOS HISTÓRICOS.

En medio de la guerra de las comunidades, el obispo de Acuña trata de conquistar el castillo de Fuentes de Valdepero debido a su lugar estratégico pero el dueño y señor de la fortaleza, Andrés de Ribera, hará todo lo que esté en su mano para evitar que la localidad caiga en mano de los comuneros y su revolución anti señorial.

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