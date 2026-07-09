Las rutas teatralizadas 'Invasión comunera' comienzan este sábado en el castillo de Fuente de Valdepero (Palencia)

Castillo de los Sarmiento, en Fuentes de Valdepero (Palencia). - DIP PALENCIA

PALENCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las rutas teatralizadas 'Invasión comunera', organizadas por la Diputación de Palencia, comienzan este sábado, 11 de julio, para descubrir y promocionar el castillo de los Sarmientos, en el municipio de Fuentes de Valdepero.

Las fechas para disfrutar de los pases son los próximos sábados 11 y 25 de julio, 8, 15 y 22 de agosto, a las 12,30 horas y es preciso reservar en los teléfonos 979 767 732 y 687 930 738.

El castillo de los Sarmiento se convierte en un espacio teatral con pasaporte al pasado, a los momentos que marcaron un antes y un después en la historia de España, como es el caso de la guerra de las Comunidades, y hacerlo de la mano de los personajes que la vivieron.

Se ofrecen sesiones de unos 45 minutos de duración a un máximo de 40 personas, para dar visibilidad a la fortaleza, y colocar el castillo de los Sarmiento en el lugar histórico que le corresponde, realzando su labor defensiva en periodos de guerra.

A través de dos personajes históricos, el obispo de Acuña y el señor de la fortaleza, Andrés de Ribera se recorrerán los distintos puntos de interés en el castillo y se mostrará su a función defensiva.

HECHOS HISTÓRICOS.

En medio de la guerra de las comunidades, el obispo de Acuña trata de conquistar el castillo de Fuentes de Valdepero debido a su lugar estratégico pero el dueño y señor de la fortaleza, Andrés de Ribera, hará todo lo que esté en su mano para evitar que la localidad caiga en mano de los comuneros y su revolución anti señorial.