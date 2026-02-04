Este sábado comenzará una nueva edición de 'Vallatarde' y 'Vallanoche' con más de 200 actividades hasta el 30 de mayo

Presentación de la programación de 'Vallatarde' y 'Vallanoche' que estará en marcha hasta el 30 de mayo - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 7 de febrero, comenzará una nueva edición de 'Vallatarde' y 'Vallanoche' con más de 200 actividades en distintos espacios de Valladolid que se llevarán a cabo hasta el próximo 30 de mayo cuando se ha programado un "gran espectáculo" de danzas urbanas en Portugalete a cargo de Fresas con Nata.

Entre las novedades de 'Vallanoche' destacan el Skate Indoor en Skate Valley, las noches de juegos de mesa en Distrito Zero Valladolid, la propuesta teatral El arte de no saber qué va a pasar, de Ganapán Producciones o los Retos Laser de Action Paintball Aventura.

Además y según ha destacado la concejal de Juventud, Carolina del Bosque, en la presentación de la primera edición de 2026 de 'Vallatarde' y 'Vallanoche', el deporte ocupará "un lugar central" en la programación que incorpora entre las principales novedades Patines Skate Cross, en colaboración con el club Rolling Lemons, y Baloncesto Inclusivo junto al BSR Valladolid.

La programación deportiva se completa con actividades ya consolidadas como escalada en Boulder en Gekoaventura, cama elástica con el Club Trampolín Arroyo, Jugger, Skate, PumpTrack, telas y aros aéreos, Pole Dance, esgrima con sable láser, Zumba, Running, Vóley, Basket 3x3, buceo, salvamento, Aquazumba, orientación, pádel y patinaje en todas sus modalidades.

Además, el programa mantiene el Torneo de Fútbol Sala e incorpora el Fútbol 7 en las instalaciones de Don Bosco con lo que se amplia la oferta de deportes de equipo.

Del Bosque ha recordado que estas actividades cuentan con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes, los Centros Cívicos, la Universidad de Valladolid y entidades especializadas del ámbito deportivo.

Por otro lado, ha incidido en que la cultura volverá a ser "uno de los ejes del programa" con el objetivo de invitar a la juventud a redescubrir Valladolid desde nuevas miradas a través de propuestas como los Patios Históricos del siglo XVI, los Jardines Musicales, con la violinista Águeda Sastre, o la proyección de Biosfera oscura, de Javier Bollaín en el Museo de la Ciencia.

A esto ha añadido que la creatividad también ocupa un "lugar central" con actividades que fomentan la imaginación y el trabajo en equipo entre las que destacan la Fluor Party, en colaboración con Espacio Teselas; los talleres de títeres de gomaespuma, con El Silo, propuestas inspiradas en la mitología y espacios de creación dedicados a bullet journal, snail mail o lettering, pensados para que cada joven experimente a su propio ritmo.

Por último, tl programa cultural y lúdico de 2026 incluye el 20 aniversario del Salón del Cómic y el Manga de Castilla y León, rutas teatralizadas como Fantasmas y más, la visita a la Torre de la Catedral, Escape Rooms y Pixel Games de The Key y actividades como Gelball, Retos Laser, Exploradores del Fuego en el Parque de Bomberos o la Ruta de Patines por la ciudad.

También regresan talleres "muy demandados" como DJ, Inteligencia Artificial y los talleres gastronómicos Vallachef, en colaboración con la Escuela Internacional de Cocina y centros culturales.

Del Bosque ha incidido en que el programa contará con asesoramiento técnico especializado y un servicio de asistencia personal para garantizar la participación en igualdad de condiciones de jóvenes con necesidades específicas.